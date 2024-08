Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato Angelo si sono davvero lasciati come si è vociferato nelle scorse settimane? Un gesto eloquente di lui sui social svela la verità e come stanno davvero le cose.

Il gesto eloquente del fidanzato di Belen Rodriguez

Nell’estate all’insegna del gossip e di alcune coppie “scoppiate”, non poteva mancare Belen Rodriguez. La conduttrice televisiva ha di recente trovato l’amore in Angelo Edoardo Galvano, ma secondo i recenti gossip tra i due sarebbe finita. Il settimanale Oggi aveva data per certa la notizia della fine della loro relazione e aveva svelato un retroscena. Ovvero che Belen non avrebbe mai superato a pieno la rottura con Stefano De Martino, nonostante sia trascorso diverso tempo ormai.

Ebbene, dopo qualche giorno di silenzio, un ultimo gesto social sembra chiarire i dubbi. Sotto al post pubblicato da Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram, è spuntato il commento di Angelo Edoardo Galvano, che ha commentato con un ironico “Credits?”, per poi taggare la showgirl. Ad accompagnare il tutto l’emoji che ride e un cuore rosso.

Il commento del fidanzato di Belen Rodriguez

È bastato questo quindi per fare rientrare l’allarme e i pettegolezzi che davano per finita la nuova love story tra Belen e Angelo. Il gesto dell’ingegnere, a quanto pare “allergico” al mondo dello spettacolo, lascia intendere sia stato lui a realizzare le foto pubblicate dalla Rodriguez su Instagram e dunque la loro relazione prosegue a gonfie vele.

Sebbene quindi recentemente si sia detto che tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano si fosse arrivati a un punto di non ritorno, il commento di lui lascia presagire tutt’altro! L’amore procede eccome tra i due. Questo ha quindi fatto tirare un sospiro di sollievo ai tantissimi fan, che sperano di vedere finalmente Belen felice.

Una risposta indiretta da parte dei diretti interessati, che spegne i gossip su un addio tanto chiacchierato!