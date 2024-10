Momento divertentissimo a Che Tempo Che Fa quando Simona Ventura, armata di autotune, ha cantato Tango con la presenza speciale di Tananai. Il siparietto è esilarante e tutto da ridere.

Simona Ventura canta Tango di Tananai

Per presentare l’uscita del suo nuovo disco CalmoCobra, Tananai è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il cantautore milanese dopo aver parlato del suo nuovo progetto in un’intervista con il conduttore, ha avuto modo anche di sedersi al “Tavolo” con gli altri ospiti e tra questi, immancabile, Simona Ventura.

La conduttrice sia a Citofonare Rai 2 che da Fazio ci ha spesso deliziati con divertenti performance e ieri sera, per omaggiare la presenza di Tananai, ha pensato bene di cantare una sua canzone. Entusiasta dell’incontro, Simona Ventura si è cimentata nella sua versione di Tango, l’amatissimo brano sanremese del cantante di Milano.

Con l’aiuto di un po’ di autotune (evidente), Simona Ventura ha portato a casa l’esibizione, anche se i suoi “colleghi di Tavolo” non sono riusciti a contenere le risate. Lo stesso Tananai (pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino ndr) si è lasciato scappare qualche sorriso, seguito da Mara Maionchi e non solo. Fabio Fazio ha suggerito all’artista di intervenire: “Ti prego aiutala… ti prego”. Alberto però ha alzato le braccia, come a dire che si stava divertendo e voleva vedere come andasse a finire.

Questo un pezzetto dell’esilarante momento tra Simona Ventura e Tananai a Che Tempo Che Fa….

"Amore tra le palazzine a fuoco, la tua voce riiiiconosco 🎶"



Ed eccoci al momento più atteso di questa serata: l'interpretazione di @Simo_Ventura di 'Tango' di @Tananai5 🥹 #CTCF pic.twitter.com/w8mIjvkdwF — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 20, 2024

Messo da parte questo divertente siparietto, concentriamoci su altre notizie riguardanti il cantante. Dopo l’uscita del nuovo progetto musicale “CalmoCobra”, per Tananai è arrivato il tempo di prepararsi per il tour nei Palazzetti d’Italia.

Ma dove ci sarà possibilità di ascoltare l’artista? Al momento tra le date abbiamo l’apertura a Jesolo il 2 novembre. A seguire il 4 e 5 novembre a Milano. Qualche giorno più tardi, l’8 novembre, è la volta di Firenze. In seguito si passa a Padova il 9 novembre.

In seguito abbiamo ancora altre date da qui alla fine del mese prossimo: parliamo della tappa a Bari il 12 novembre e poi toccherà Eboli il 15 novembre. Sarà poi la volta di Roma. Nella Capitale è previsto il live di Tananai il 20 novembre, mentre a Livorno lo vedremo il 23 novembre. Si passa poi al 27 novembre a Bologna e il 29 dello stesso mese a Pesaro. Infine non possiamo non citare, ovviamente, anche Torino il 3 dicembre.

Un bel tour che porterà Tananai in giro per l’Italia a far conoscere meglio il suo nuovissimo album e la sua musica.