1 Sangiovanni e Giulia Stabile fanno una confessione

Nella giornata di domani, 23 giugno 2021, in tutte le edicole uscirà, su Vanity Fair, un’intervista fatta a Giulia Stabile e Sangiovanni. I due ex concorrenti di amici e giovani fidanzati hanno voluto parlare della loro storia insieme e di tanti altri argomenti. Alcuni di questi li svela in anteprima il sito della rivista. Nel corso della chiacchierata, infatti, i due innamorati hanno rivelato di non aver ancora fatto l’amore insieme: “Fare l’amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo. Lei ha iniziato a volermi bene prima che a desiderarmi“.

Ma non finisce qui. Perché la ballerina ha voluto riportare alla mente anche il primo bacio che ha dato al cantante. Si trovavano in cameretta, lui stava riposando e lei le si è sdraiata vicino: “Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra“. Il fidanzato, poi, ha aggiunto: “Dai, non era proprio un bacio, era quasi a stampo, come tra due bambini“.

L’intervista di Giulia Stabile e Sangiovanni, poi, prosegue con il racconto degli anni del liceo. La danzatrice parla di quando a scuola veniva bullizzata per via del monociglio, dei denti storti o del suo modo di ridere. L’altro, invece, ripensa a come si sentiva soffocare in un ambiente che lo voleva uguale a tutti quelli che gli stavano intorno. Il cantante, infatti, ha da sempre una mentalità molto aperta e l’ha dimostrato più volte nel suo percorso ad Amici anche attraverso i testi delle sue canzoni. Per scoprire come prosegue l’intervista continuate a leggere…