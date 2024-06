Si è tenuta a Milano il 15 e 16 giugno la CONFront The Fire 2, evento organizzato da Night Sky con protagonisti gli attori dell’amata serie TV Station 19 (spin off di Grey’s Anatomy). L’attesissima Convention è stata ricca di emozioni e ha rispettato le aspettative del pubblico presente.

Ecco alcune foto e racconto delle due giornate vissute insieme agli interpreti dello show televisivo.

CONFront The Fire 2 con… Danielle Savre e Stefania Spampinato

Danielle e Stefania – CONFront The Fire 2

Attesissime nel nostro Paese Stefania Spampinato (che in Grey’s Anatomy e Station 19 ha ricoperto il ruolo di Carina DeLuca) e Danielle Savre (ovvero il vigile del fuoco Maya Bishop nello show). Le due attrici hanno risposto alle tante curiosità da parte dei fan in sala panel.

Un quesito interessante per entrambe è arrivato sul loro ruolo da registe. Se si presentasse l’opportunità sia l’una che l’altra sceglierebbero di poter rappresentare le donne in alcuni aspetti della vita. Stefania Spampinato, per esempio, vorrebbe portare sullo schermo le storie di quelle donne che non vogliono avere figli. È giusto, secondo lei, che si abbracci anche questo tipo di storyline. Danielle, invece, vorrebbe raccontare le donne della storia passata, spesso dimenticate.

Dell’intera esperienza sul set Danielle Savre e Stefania Spampinato si porteranno dietro molti bei ricordi. L’attrice di Maya Bishop, per esempio, aveva 28 anni quando ha recitato in Station 19 per la prima volta. Ed è stato emozionante interpretare un personaggio così forte. Ha sottolineato l’importanza di aver dato vita a una donna queer ed è consapevole di quanto Maya abbia cambiato non solo la sua vita, in meglio, ma anche quella di tantissimi telespettatori.



Anche Stefania Spampinato si è detta d’accordo. Prima in Grey’s Anatomy poi in Station 19 ha trovato casa e una vera famiglia. Per la prima volta ha potuto lavorare su un personaggio completo.

In generale Stefania Spampinato e Danielle Savre alla CONFront The Fire 2 hanno spiegato di aver imparato molto l’una dall’altra sul set. Tutti questi insegnamenti li porteranno con sé sia sul lavoro che nella vita di tutti i giorni. Sintomo dunque della profonda stima reciproca che da sempre le ha unite.

E non è finita…