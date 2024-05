CONFront The Fire 2: ospiti e pass della Convention di Night Sky

NEWS

Andrea Sanna | 28 Maggio 2024

CONFront The Fire

Night Sky presenta la CONFront The Fire 2: ospiti e pass della Convention dedicata a Station 19, spin off di Grey’s Anatomy

Tornano le emozioni della Convention! Night Sky presenta CONFront The Fire 2, l’evento dedicato alla serie TV, Station 19. Tutto sugli ospiti, i pass e ciò che c’è da sapere su questo magnifico appuntamento!

Gli ospiti di CONFront The Fire 2

Se sei fan delle serie TV di Shonda Rhimes, questo è senza dubbio un evento imperdibile per te! Night Sky, organizzazione no profit, è pronta a regalarti dei momenti indimenticabili.

Forti dell’enorme successo della precedente edizione (QUI IL NOSTRO RESOCONTO) e degli altri eventi che ne sono seguiti, tra cui A Day With 2, è tempo di CONFront The Fire 2!

Nello specifico si tratta della Convention dedicata a Station 19, secondo spin-off di Grey’s Anatomy, dedicato ai vigili del fuoco di Seattle! Alcuni attori del celebre cast dell’amato show targato ABC arriveranno nel nostro Paese per una due giorni davvero entusiasmante. Chi sono dunque gli ospiti? Scopriamoli insieme!

Alla CONFront The Fire 2 assisteremo al gradito ritorno di… Danielle Savre. L’attrice e regista, in Station 19 veste i panni del tenente Maya Bishop (con comparse di tanto in tanto in Grey’s Anatomy).

Nello show è sposata con Carina DeLuca (interpretata da Stefania Spampinato). Insieme nel corso della settima stagione daranno una svolta definitiva alla loro vita di coppia. Non vi facciamo spoiler!

Dopo l’esordio in regia con il cortometraggio HEaRD, la Savre ha avuto la possibilità di stare dietro la macchina da presa anche nella 6×16 di Station 19. Una consacrazione importante per lei, che ora si trova a lavorare ad altri progetti, come rivelato già alla CONFront The Fire del 2023.

A fare compagnia a Danielle Savre alla CONFront The Fire 2 ci sarà Stefania Spampinato! L’attrice e regista siciliana ha avuto un enorme successo, prima in Grey’s Anatomy e poi in Station 19, nelle vesti della dottoressa Carina DeLuca.

Esattamente come la collega Danielle Savre, la Spampinato ricoperto il ruolo di regista. Da prima nel cortometraggio sulla sua vita dal titolo Zita Sempri, poi in Station 19 nel corso della settima stagione (episodio numero 4). In entrambi i casi anche lei ha ottenuto ampi consensi e attestati di stima.

Insieme a Danielle Savre e Stefania Spampinato alla ConFront The Fire 2 ci sarà ancora una volta, Alberto Frezza. Nato a Milano ma cresciuto in Etiopia, dopo il ritorno nel nostro Paese è volato negli States per inseguire il sogno della recitazione.

Nella serie Station 19, per ben 30 episodi, l’abbiamo visto prestare il volto al poliziotto, Ryan Tanner. Nello show è stato unito da un profondo legame con Andrea Herrera (Jaina Lee Ortiz ndr). Nel corso della sua carriera Frezza ha lavorato per tanti film e serie di successo come Criminal Minds, CSI: Vegas e non solo.

Night Sky per i fan di Station 19 ha riservato un’altra grande sorpresa. Alla CONFront The Fire 2 vedremo anche Brett Tucker! L’attore australiano ha interpretato il capo dei vigili del fuoco Lucas Ripley, impegnato con la vigile del fuoco Victoria Hughes (Barrett Doss ndr).

Il suo addio a Station 19, così come accaduto per il personaggio di Alberto Frezza, fece versare non poche lacrime ai fan! Tra gli altri lavori di Brett ricordiamo le sue comparse in Grey’s Anatomy e la sua presenza nel cast di Le sorelle McLeod, Mistresses, Spartacus o Castle.

Dove e quando si svolgerà la Convention su Station 19

Volete sapere dove e quando si svolgerà la CONFront The Fire 2? Le date scelte sono il 15 e 16 giugno 2024.

La location è il Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo, poco fuori Milano. Chi volesse può anche decidere di alloggiare nel luogo dell’evento con il codice CTF224. Questo vi darà modo di usufruire di uno sconto del 10%.

ConFront The Fire 2: pass ed extra per incontrare gli ospiti

Vuoi incontrare Danielle Savre, Stefania Spampinato, Alberto Frezza e Brett Tucker e prendere parte alla CONFront The Fire 2? Puoi farlo acquistando i vari pass, dal differente costo, messi a disposizione nello shop di Night Sky.

Ma non solo, perché scorrendo nel portale si ha la possibilità di ottenere i vari extra: foto (singoli, duo, trio o di gruppo) e selfie; i meet & greet, gli autografi e persino dei video messaggi personalizzati.

E se pensate sia finita qui, vi sbagliate! Perché quest’anno per la CONFront The Fire 2 è a disposizione un merchandising con tanti gadget esclusivi!

Altra novità infine è la “Cards against humanity”. Si tratta di una sessione di gioco con protagonista Stefania Spampinato, che si terrà nella giornata di domenica.

Come accaduto per le passate edizioni, la Convention CONFront The Fire 2 avrà un party esclusivo a cui parteciperanno gli ospiti. Si terrà in un’area dedicata dell’hotel. Per poter partecipare sarà necessario acquistare il pass messo in vendita e presente sul sito. Ricordiamo che quest’anno il tema della festa è PRIDE!

Queste sono solo alcune delle tantissime informazioni, presenti nelle pagine social di Night Sky e sul sito ufficiale. Se avete dei dubbi potete porgere tutte le vostre domande mediante una mail all’indirizzo [email protected] e il cordiale staff non esiterà a rispondervi (CLICCA QUI per i dettagli).

Ricordiamo ovviamente che è importante inviare il modulo di partecipazione all’evento, scaricabile dal sito ufficiale dell’organizzazione.

Novella2000.it ringrazia Night Sky e vi informa che avrà l’immenso piacere di poter partecipare e raccontarvi, passo passo, le due giornate della CONFront The Fire 2 dedicata a Station 19. Lo faremo con tante foto e video sui social, ma anche una recensione di fine evento.

E ricordate la parola d’ordine: NINETEEN!