Una coppia di Temptation Island finisce sotto accusa: “Non hanno problemi, partecipano solo per soldi”

Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Giugno 2024

Temptation Island

Secondo una segnalazione una coppia di Temptation Island starebbe partecipando solo per soldi

Stando a una recente indiscrezione una coppia di Temptation Island 2024 non starebbe davvero vivendo una crisi ma parteciperebbe al reality solo per soldi.

Il rumor su una coppia di Temptation Island

In questi ultimi giorni stanno venendo rivelate le coppie della nuova edizione di Temptation Island e allo stesso tempo sul web si stanno diffondendo anche diverse segnalazioni. A quanto pare uno dei fidanzati oppure dei tentatori sarebbe approdato al reality dopo due mesi di frequentazione con un’altra ragazza.

Ma non mancano gossip anche su un fidanzato nello specifico: stiamo facendo riferimento a Raul, che sta con Martina da diversi mesi. A quanto pare sono proprietari di un locale molto noto e Raul è seguito su Instagram da Ilary Blasi. Ma non finisce qui perché a quanto pare la coppia avrebbe mentito sulle ragioni che li portano a prendere parte al reality, o per lo meno così si vocifera sul web.

Sembrerebbe che in realtà loro abbiano deciso di partecipare a Temptation Island solo per denaro. Un follower di Deianira Marzano ha rivelato quanto segue: “Martina e Dumitras lo stanno facendo solo per soldi. L’hanno studiato a tavolino ma stanno insieme belli e sereni“.

La segnalazione sulla coppia di Temptation Island

Successivamente una seconda segnalazione ha rivelato: “Li ho visti circa due settimane fa al centro commerciale porta di Roma, mano nella mano sorridenti. Sembravano tutto tranne che in crisi“. Cosa ci sarà di vero? Sicuramente solo i diretti interessati possono sapere se nella loro vita di coppia ci sono dei problemi, soprattutto perché proprio Martina si è lamentata della gelosia di Raul:

“Sono fidanzata con lui da 10 mesi. Scrivo io a Temptation Island perché per me lui è geloso e possessivo. Tant’è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno nel dare una risposta perché questa gelosia può condizionare la mia libertà”.

Vi terremo aggiornati.