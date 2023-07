NEWS

Andrea Sanna | 20 Luglio 2023

The Kolors

In ItaloDisco i The Kolors citano la “cassa dritta”: cos’è e cosa significa questo passaggio? Ecco cosa è emerso

The Kolors, cosa significa “cassa dritta”

L’ultimo successo dei The Kolors dal titolo ItaloDisco è un vero e proprio tormentone quest’estate. Appurato ormai in tutte le salse che Stash canta “Festivalbar” e non “festino al bar”, ora molti utenti hanno un altro quesito su questo brano. I più si sono domandati cos’è e cosa significa la “cassa dritta” menzionata nelle strofe a seguire:

Questa non è Ibiza

Festivalbar con la cassa dritta

Ti sto cercando, ma è nebbia fitta

Ti giuro se ti penso la mia testa suona

Suona Italodisco

Di sicuro anche voi avrete letto questi versi canticchiando e domandandovi cosa voglia dire appunto “cassa dritta”. Partiamo per ordine però. Sappiamo che ItaloDisco è stata scritta dai The Kolors come omaggio alla discomusic, in particolare ai Righeira e Giorgio Moroder.

Da qui arriviamo al nocciolo della questione, riportato gentilmente da Radio Deejay. La cassa dritta citata dalla band è un elemento della musica disco, techno ed EDM. Stash dei The Kolors in una recente intervista ha spiegato che è un suono difficile da definire, ma tutti lo conosciamo: “Uno la sente, anche se poi non conosci tecnicamente che cos’è. Soprattutto noi italiani ce l’abbiamo dentro da maggio a ottobre, la cassa dritta”.

Quindi dal punto di vista tecnico la cassa dritta non è altro che la grancassa della batteria, che dall’inizio alla fine della canzone dei The Kolors batte allo stesso ritmo. Viene colpita in modo costante e uniforme, come fatto notare dallo stesso Stash. La stessa viene chiamata anche “cassa in 4”, “chiodo” o “martello in 4” ed è diventata popolare proprio grazie ad artisti come Moroder e i Righeira.

Negli anni precedenti, però, i The Kolors non sono stati gli unici a omaggiare la “cassa dritta”. Prima di loro nel 2013 l’hanno fatto Fedez e i Two Fingerz. Negli anni 2000 invece una storica rubrica di Radio Deejay prendeva proprio il nome di Radio Cassa Dritta.