1 Cosmary Fasanelli in compagnia di Nunzio

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Cosmary Fasanelli. Come sappiamo infatti la ballerina di Amici 21 ha annunciato sui social la fine della sua relazione con Alex Wyse, della quale si parla ormai da settimane. Lo stesso cantante infatti aveva fatto intendere di essere in crisi con la sua compagna, nonostante inizialmente era sembrato che tutto stesse procedendo a meraviglia per la coppia. Pochi giorni fa però Cosmary ha rotto il silenzio e ha annunciato la separazione da Alex con un post. Queste le sue dichiarazioni:

“Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora voglio concentrarmi su quello”.

In queste ore intanto Cosmary Fasanelli, dopo la rottura con Alex, è stata avvistata in compagnia di Nunzio Stancampiano e di Christian Stefanelli. I tre ballerini di Amici 21 come in molti sapranno fanno parte del corpo di ballo di Battiti Live e in queste settimane dunque stanno lavorando a stretto contatto. Nonostante qualcuno abbia già ipotizzato che tra Cosmary e Nunzio ci sia del feeling, come si evince dal filmato, precisiamo che tra i due non c’è altro che una semplice amicizia. La Fasanelli e Stancampiano infatti hanno legato proprio all’interno del talent show di Maria De Filippi, e adesso, lavorando insieme, il loro legame si è intensificato.

cosmary e nunzio stavano palesemente facendo del gossip e noi non sapremo mai su chipic.twitter.com/vPdiV60XrN — 𝗅𝖾𝗇𝖽𝗈𝗋𝗆𝗂𝗇 (@cmqgloria) July 9, 2022

