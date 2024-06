Albano smentisce la sua partecipazione al Grande Fratello: “Una balla enorme”

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Giugno 2024

Grande Fratello

Oggi pomeriggio è uscita l’indiscrezione secondo la quale Albano avrebbe potuto fare parte del cast del Grande Fratello. Tuttavia è arrivata nel giro di poche ore la pronta replica del cantante.

La risposta di Albano

Nelle ultime ore un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza aveva rivelato che la produzione del Grande Fratello avrebbe contattato Albano per prendere parte al cast della prossima edizione. Tuttavia, ha svelato l’esperto di gossip, avrebbe chiesto un cachet troppo alto e di conseguenza le possibilità di vederlo nella casa sarebbero state molto basse.

A rompere il silenzio sulla questione si ha pensato proprio il cantante protagonista di tale rumor. Interpellato dal sito Tag24 ha smentito di essere stato contattato dagli autori: “Io al Grande Fratello? Una balla enorme pure questa. Il Grande Fratello poi è una trasmissione per cui non mi sento adatto“. Poi ha fatto anche un’importante precisazione in merito al cachet che avrebbe richiesto: “Una balla clamorosa. Sembra che per fare notizia bisogna sempre usare il mio nome“.

Insomma, non c’è speranza di vedere Albano al Grande Fratello e adesso ne abbiamo la certezza. Il cantante al momento starebbe puntando solamente al Festival di Sanremo: “Ho la sanremite acuta vorrei partecipare un ultimo anno in gara“.

Vedremo se Carlo Conti accetterà la sua candidatura, ma tornando a parlare del reality di Canale 5 anche se Albano non sarà presente Signorini potrebbe tenere conto di un altro nome. Stiamo parlando dell’ex tronsita Brando, che di recente ha fatto una specie di appello al presentatore:

“[…] Tante volte c’è un po’ un mistero, una maschera. Anche Raffa mi dice che quando viviamo dei momenti insieme non sono la stessa persona che sono con gli amici. Quando riesco ad entrare in sintonia con una persona di cui mi posso fidare io mi apro e cambio tanto, divento meno freddo. Anche un Grande Fratello tira fuori tante sfaccettature”.

Vedremo che cosa accadrà.