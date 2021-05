Il costume con le palme di Beatrice Marchetti

Ormai da qualche tempo la modella sta vivendo su Playa Imboscada da sola e si sta godendo la pace e la tranquillità, nonostante la fame e la solitudine che sicuramente proverà. In questa situazione, però, sembra stia scoprendo un nuovo lato di se stessa. Stiamo parlando di una dote creativa nel comporre degli indumenti con le foglie degli alberi. In questa puntata, infatti, Beatrice Marchetti ha realizzato un costume fatto con le foglie delle palme. Qui sotto, infatti, potete vedere la foto.

beatrice marchetti e l’abito con le palme

Ilary Blasi l’ha detto tanto per dire, ma le ha dato l’idea per il lancio di una linea di costumi da bagno. La modella stessa lo aveva accennato in una chiacchierata a tu per tu con le telecamere:

Mi sentivo particolarmente ispirata e ho deciso di ampliare la linea dei bikini foglia mettendoci anche una nuova linea, i bikini palma. Sto riscoprendo, davvero, mille sfaccettature di me stessa. La sfaccettature da guerriera e la sfaccettatura un po’ più sexy e viva dentro di me. Disegnare costumi non mi era mai passato per la testa. Devo dire che non ci avevo mai pensato. Devo dire che farlo, però, mi riporta un po’ nel mio mondo, nel mondo della moda. Mi lascia spazio di creatività. Quindi cosa ne dite? Secondo voi può funzionare?

E voi cosa ne pensate del costume con le palme che ha realizzato Beatrice Marchetti? La produzione del reality ci crede e le ha lasciato un kit per creare un nuovo indumento con spago, cocchi, conchiglie e altri oggetti. Elettra Lamborghini, poi, dovrà giudicare e darle come premio un cesto di frutta. Se la caverà? Lo scopriremo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.