CRISTALFARMA: prenditi cura della tua pelle con Cutamir

Cutamir: cos’è e quando usarla

Il vero benessere nasce dall’amorevole cura di sé. La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo, ci protegge, ci consente di scambiare informazioni con il mondo circostante e di irradiare la nostra luce interiore. Mantenerla sana è fondamentale, ma anche un concreto gesto di aiuto quando la nostra epidermide ha bisogno di qualcosa in più.

Cutamir è la crema emolliente e lenitiva di CRISTALFARMA, pensata per proteggere efficacemente la pelle delicata e sensibile da problematiche come pruriti, irritazioni e disagi vari associati a eczemi, sudorazione e reazioni da contatto. A base di fitoestratti e vitamina E, è ideale per difendere la cute sensibile e irritabile di tutte le età.

Quando si applica

Cutamir va impiegata più volte al giorno, qualora se ne avverta la necessità. Si applica sulla cute da trattare con dei leggeri movimenti circolari fino al suo completo assorbimento.

Si assorbe rapidamente, senza lasciare residui untuosi ed è disponibile in due formati: tubo e bustine.

Nel quartier generale milanese, il team CRISTALFARMA ha formulato il perfetto mix di componenti naturali e ne garantisce l’elevata qualità, grazie a un’interpretazione della fitoterapia basata su un approccio scientifico.

Cutamir di CRISTALFARMA è disponibile in farmacia, parafarmacia e sull’e-store online.

