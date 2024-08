In queste ore si sta diffondendo l’indiscrezione secondo cui a Francesco Oppini sarebbe stato chiesto di tornare come concorrente nella prossima edizione del Grande Fratello. Ecco il motivo del suo presunto rifiuto.

Il no di Francesco Oppini al Grande Fratello

In queste ultime settimane si fanno sempre più insistenti le voci in merito ai possibili concorrenti che vedremo nella prossima edizione del Grande Fratello. Così come nella precedente sappiamo già che il cast sarà misto, ovvero troveremo gieffini famosi e persone comuni che sperano di far breccia nel cuore degli italiani.

Tra i tanti è stato fatto il nome di Giulia Mannucci, ex allieva de Il Collegio che oggi lavora come pilota d’aerei, ma anche di tre ex protagoniste di Non è la Rai e Javier Martinez, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island. A volte però abbiamo visto tornare anche dei vipponi, come nel caso di Valeria Marini o Pamela Prati.

Le due showgirl hanno preso parte al reality più di una volta e stando alle più recenti indiscrezioni la medesima sorte sarebbe potuta toccare anche a Francesco Oppini. Ricordiamo tutti che il commentatore sportivo ha intrattenuto il pubblico nell’edizione 2020-2021. Aveva fatto parlare la sua grande amicizia con Tommaso Zorzi e visto il successo pare la produzione gli abbia chiesto di tornare.

Stando a quanto scrive TVBlog, tuttavia, Francesco Oppini sembra abbia rifiutato l’invito. Le motivazioni si possono cercare in alcune dichiarazioni del passato:

“Ho intrapreso con grande entusiasmo quest’avventura, in cui ho cercato di far capire chi è Francesco. Ho trovato Tommaso con cui è nato qualcosa che va al di là di tutto, ma, da persona decisa quale sono, devo dare priorità al mio affetto a alla mia vita fuori, perché qui non riuscirei a dare più niente”.

A voi dispiace questo presunto rifiuto? Fatecelo sapere con un commento.