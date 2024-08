Maddalena Corvaglia ha espresso il suo pensiero su Imane Khelif con dei video che diversi utenti non hanno apprezzato. Per tale ragione hanno lasciato dei commenti negativi e la showgirl ha comunicato che prenderà dei provvedimenti. Ecco alcuni dei messaggi che hanno scritto.

Maddalena Corvaglia qualche giorno fa aveva pubblicato un video che aveva lasciato l’amaro in bocca a parecchi utenti del web. All’interno del filmato parlava di Imane Khelif usando il maschile, lasciando così intendere che si trattasse di un pugile transessuale (anche se non ci sono mai state prove ed è stato confermato che si tratti di una donna biologica).

Tutto ciò ha portato la showgirl ha dover pubblicare un secondo video su Instagram nel quale ha spiegato meglio la sua visione delle cose. Tuttavia per diversi follower tutto ciò non ha migliorato la situazione e la sezione commenti si è riempita di messaggi negativi.

Qui sotto possiamo vedere una foto postata da Maddalena Corvaglia stessa e notiamo che ha raccolto tutte le offese. “Se riconosci il tuo commento pensami“, ha scritto la showgirl lasciando intendere che prenderà tutti i provvedimenti del caso. Alcune persone le intimano di stare “zitta” e di andarsi a informare, mentre qualcun altro le dice che è “una ignorante“.

Maddalena Corvaglia mostra i commenti degli hater

Al momento non è chiaro se la Corvaglia agirà per vie legali oppure se ha raccolto i messaggi solo per mettere paura ai “leoni da tastiera” così da porre un freno agli insulti. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi sviluppo.

Parlando di Imane Khelif, invece, la pugile lotterà per la finale nella sua categoria proprio questa sera alle ore 22:50 circa. Il match sarà possibile goderselo in chiaro su Rai 2 oppure su Sky ed Eurosport. Per quanto riguarda le piattaforme streaming menzioniamo RaiPlay, DAZN, NOW e Discovery+.