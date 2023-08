NEWS

Nicolò Figini | 29 Agosto 2023

Amici 22

La segnalazione su Wax

Durante Amici 22 si era diffusa la voce secondo la quale Wax e Angelina avrebbero avuto una relazione. I diretti interessati, così come Maria De Filippi al Serale, hanno smentito tutto quanto. Alcune più o meno recenti indiscrezioni, tuttavia, hanno sempre affermato il contrario. Stando alle voci, infatti, tra loro qualcosa sarebbe nato ma poi la cantante non avrebbe voluto continuare fuori dalla scuola.

Secondo una persona, infatti, a parlare sarebbe stato Cricca. Lui avrebbe confermato la frequentazione per tutta la durata del talent:

“Peccato che hanno fatto passare tutti per pazzi e ora lei fa finta di niente. Forse per facilitarsi la vita visto che lavora con il ragazzo”.

Un altro utente, in seguito, avrebbe supportato questa segnalazione affermando che tutti quanti all’interno della trasmissione lo sapevano. Wax credeva che sarebbe continuata, ma alla fine “forse lei non ha avuto il coraggio di lasciare“.

Non sappiamo cosa ci sia di vero oppure no. Tuttavia, a quanto pare, una nuova segnalazione arrivata al profilo Instagram di Deianira Marzano, collegherebbe l’ex allievo di Amici a un’altra ragazza. Questa che vediamo qui sotto sarebbe la sua presunta fidanzata:

“Questa è la nuova ragazza di Wax. Sono insieme in vacanza. Non hanno problemi a farsi vedere insieme nei locali, si baciano e si tengono per mani”.

Wax insieme alla presunta fidanzata

Al momento si tratta solo di rumor e non abbiamo idea di quale sia la verità. Attendiamo maggiori informazioni in merito. Seguiteci per non perdere tante altre news.