1 Cristiano Malgioglio critica la cover di Bugo a Sanremo

Lo sappiamo, la terza serata del Festival della Canzone Italiana viene dedicata alle cover di brani diventati famosi negli anni e ormai conosciuti dalla maggior parte della popolazione. Questa sera, sul palco dell’Ariston, abbiamo visto diverse esibizioni, ma una in particolare è stata criticata sul web da una celebrità. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, il quale ha criticato duramente la performance di Bugo a Sanremo 2021.

Il cantante che l’anno scorso si era presentato in gara con Morgan, quest’anno si è presentato come solista. Nella sera delle cover, però, ha chiamato degli amici e dei colleghi. Stiamo parlando dei Pinguini Tattici Nucleari, i quali hanno dato il loro supporto sulle note di “Un’avventura” di Lucio Battisti. Purtroppo, però, ciò che hanno fatto non è andato a genio al cantautore e paroliere. Su Twitter, infatti, ha scritto il seguente messaggio:

Come rovinare un capolavoro del grande Lucio Battisti, Un’avventura.

La critica di Cristiano Malgioglio a Buso durante Sanremo 2021

Nei commenti sotto al post di Cristiano Malgioglio, che parla dell’esibizione di Bugo a Sanremo 2021, possiamo leggere alcuni pareri contrastanti. Alcuni sono d’accordo del tutto con il cantante, altri, invece, solo in parte. Questo perché ritengono che i Pinguini Tattici Nucleari abbiano salvato, un minimo, la situazione. E voi cosa ne pensate? Continuate a seguirci per tante altre news.