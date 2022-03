Amici 21, Cristiano Malgioglio tra i giudici del Serale?

Nella puntata di oggi, 6 marzo 2022, di Amici 21 abbiamo assistito a una nuova gara tra i cantanti ancora senza maglia. Nonostante Gio Montana si sia classificato primo con un bel 9, facendo la media di tutte le classifiche in vetta abbiamo visto Luigi Strangis. Quest’ultimo si è esibito e ha ottenuto la maglia del Serale. Ma chi ha giudicato la gara odierna? Maria De Filippi ha ospitato Cristiano Malgioglio per la prima volta. Il pubblico è letteralmente impazzito, così come i professori e i ragazzi.

Queste le parole del cantante non appena entrato in studio:

Grazie, grazie a tutti. Sono molto felice. Buongiorno a tutti. Sono felicissimo. Ma quanto entusiasmo. Io amo molto questo programma. Tu lo sai. Io vivo di musica e sono contento tu mi abbia chiamato. È la prima volta che sono ospite tuo. Ma la cosa sorprendente è che io non bevo. Quando mi hanno detto: “Ti vuole Maria”, io ho stappato una bottiglia di champagne. Ho bevuto, un bicchiere, e sono un pochettino stordito. Ragazzi, siete bellissimi.

C’è, quindi, chi pensa che Cristiano Malgioglio sarà uno dei giudici del Serale di Amici 21. Sarà davvero così? Una sua ospitata nel pomeridiano del talent di Canale 5 potrebbe anche portare a pensarlo. Bisognerà vedere cosa accadrà nel prossimo futuro. Nel mentre altri rumor vorrebbero anche Stefano De Martino, Giorgia e Giulia Michielin in giuria. Per capire cosa accadrà, molto probabilmente, dovremo attendere sabato 19 marzo, giorno di inizio del Serale.

Voi vorreste Cristiano Malgioglio tra i giudici di Amici 21? Fatecelo sapere con un commento. Noi continueremo ad aggiornarvi in caso di ulteriori news. La puntata intera potrete recuperarla cliccando QUI.

