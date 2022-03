Ecco la reazione dell'ex allievo di Amici 21 Mattia nel momento in cui Christian è passato al Serale. Il video

La reazione di Mattia al passaggio al Serale di Amici 21 dell’amico Christian

Nelle ultime settimana Christian, allievo di ballo di Amici 21, ha avuto una crisi a causa di alcuni commenti negativi da parte di Veronica Peparini, Alessandra Celentano e, in una delle gare di puntata, Emanuel Lo. Quest’ultimo, infatti, gli ha detto di tenere la testa alta quando balla perché molto bello e bravo. Le due insegnanti, invece, hanno dichiarato che secondo loro non sarebbe stato pronto per il Serale.

Rientrato in Casetta, quindi, Christian ha pensato a lungo a quanto accaduto. Si è lasciato andare, infatti, a un lunghissimo sfogo. Ha deciso di fare la valigia e di andarsene. Una reazione improvvisa che ha spiazzato tutti. Alex ha tentato di farlo ragionare e di calmarlo. A dover intervenire abbiamo visto Maria De Filippi. La conduttrice, perciò, gli ha chiesto di fermarsi e di riflettere. Gli ha fatto notare che da Emanuel Lo non ha ricevuto critiche, ma consigli utili per il futuro.

Stesso discorso, poi, per quanto riguarda le maestre di Amici 21. Si tratta solo di un loro pensiero e mandarlo al Serale o no sarebbe spettato soltanto a Raimondo. Tale scelta, come abbiamo visto nel pomeridiano del 6 marzo 2022, è arrivata proprio oggi. Il professore gli ha dato la maglia dopo che Christian gli ha confermato la volontà di voler tornare a chi era a settembre, appena entrato nel talent. Nel video qui sotto possiamo vedere la reazione di Mattia. Quest’ultimo ha dovuto abbandonare la competizione a causa di un infortunio, ma probabilmente tornerà il prossimo anno.

Fatto sta che i due hanno molto legato e nel filmato vediamo Mattia esprimere tutta la sua gioia per il passaggio alla fase del Serale di Christian. Su Mediaset Infinity potrete vedere la puntata di Amici 21 completa. Continuate a seguirci per molte altre news.

