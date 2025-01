A distanza di pochi giorni dalla partenza del Festival di Sanremo 2025, Cristiano Malgioglio rivela di aver smarrito le valigie che contengono gli abiti che indosserà sul palco dell’Ariston. Ecco cosa sta accadendo e le parole del celebre paroliere.

Problemi per Cristiano Malgioglio

Pochi giorni fa Carlo Conti ha finalmente annunciato i nomi di tutti i co-conduttori che lo affiancheranno sera dopo sera al Festival di Sanremo 2025 e ovviamente non sono mancate le sorprese. A salire sul palco in occasione della seconda serata della kermesse musicale saranno Cristiano Malgioglio, Bianca Balti e Nino Frassica e di certo ne vedremo di belle. In molti si chiedono già come ci stupirà il celebre paroliere, che nelle ultime ore è anche finito al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto.

In collegamento telefonico a La Vita In Diretta, Malgioglio ha raccontato di aver smarrito le valigie che contengono gli abiti che indosserà in occasione della sua partecipazione a Sanremo. Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che i bagagli siano bloccati all’aeroporto di Madrid. A quel punto il cantante non ha potuto nascondere la sua preoccupazione e ad Alberto Matano ha dichiarato: “Dovevano arrivare 7 giorni fa ma non sono arrivati. Non nascondo che sono molto preoccupato ma mi hanno assicurato che tra poche ore dovrebbero arrivare”.

Ma non è finita qui. Cristiano Malgioglio minaccia infatti di presentarsi sul palco dell’Ariston in pigiama, qualora le valigie non dovessero arrivare per tempo. Il paroliere promette poi che a Sanremo sarà una “scheggia impazzita” e di certo in molti attendono con ansia di vederlo al Festival.

In questi giorni dunque Malgioglio si sta preparando per affrontare al meglio la sfida che lo attende. Senza dubbio però non mancheranno le risate e non sono esclusi anche degli inaspettati colpi di scena.