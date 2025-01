In questi giorni è arrivata conferma che Fedez e Marco Masini duetteranno sulle note di Bella Stronza a Sanremo 2025. La consigliera di parità della Provincia di Rimini però si scaglia contro la collaborazione.

Fedez e Marco Masini al centro della polemica

Pochi giorni fa Carlo Conti ha finalmente svelato le canzoni che ascolteremo durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2025, quella dei duetti e delle cover. A salire sul palco dell’Ariston saranno anche Fedez e Marco Masini, che presenteranno la celebre Bella stronza. La notizia naturalmente in breve ha fatto il giro del web e in rete si è mormorato che il rapper, con queste scelta, stesse pianificando una sorta di “vendetta” contro la sua ex moglie Chiara Ferragni. Quest’ultima dal suo canto è già intervenuta per replicare ai gossip e le sue dichiarazioni non sono passate inosservate.

Nel mentre però a dire la sua è stata anche la consigliera di parità della Provincia di Rimini Adriana Ventura, che si è schierata contro il duetto Federico – Marco Masini. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo. Tutto è iniziato quando la consigliera ha deciso di scrivere una lettera di protesta al Cda della Rai. Nel messaggio viene contestata la scelta del rapper milanese di presentare sul palco dell’Ariston la canzone Bella stronza, il cui testo è ritenuto un insulto alle donne.

Nella lettera dunque, condannando la decisione di Fedez, la Ventura dichiara: “Non ci si può voltare dall’altra parte e tacere, dobbiamo piuttosto alzare la voce anche in nome di tutte quelle donne vittime dell’odio di uomini che dicevano di amarle. Non è consentito in nome di una mistificazione dell’arte; non è arte l’inno all’odio, avallato con violenza, insulti e disprezzo”.

Ma non è finita qui. La consigliera infatti aggiunge che, qualora la richiesta di bloccare la performance non dovesse essere presa in considerazione, inviterà il pubblico al boicottaggio del Festival durante l’esibizione dei due artisti.