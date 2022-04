Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno perso uno dei due gemelli appena nati

“Piccolo, sei il nostro angelo”

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato di aver perso uno dei due gemelli appena nati. Il calciatore del Manchester United e la modella/influencer hanno parlato dell’accaduto in un post condiviso sui rispettivi profili Instagram. Un lungo post in cui la coppia ha condiviso con il mondo la brutta notizia. “È con il nostro più profondo dolore che dobbiamo annunciare la morte di nostro figlio. È il più grande dolore che un genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità“, si legge nel comunicato.

“Vogliamo ringraziare i medici e le infermiere per le loro cure e il loro sostegno. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento difficile. Piccolo, sei il nostro angelo. Ti ameremo sempre“. Solo qualche mese fa Cristiano Ronaldo, già papà di quattro bambini, aveva annunciato con felicità l’arrivo dei due gemelli. “Sono felice di annunciare che aspettiamo due gemelli. I nostri cuori sono pieni di amore, non vediamo l’ora di incontrarvi“, scrisse all’epoca CR7.

La Rodriguez e CR7 avevano deciso di comune accordo di far nascere i gemelli all’ospedale unviersitario Quironsalud, in Spagna, e non in Inghilterra dove la coppia si è trasferita da quando il calciatore è tornato a giocare nel Manchester United. Come scritto nel post, Ronaldo e Georgina chiedono ai media di rispettare la loro privacy. La redazione di Novella2000.it si stringe attorno al loro dolore.

