Nicolò Figini | 21 Aprile 2023

In seguito a un gesto da lui fatto in seguito alla partita contro l’Al-Hilal, Cristiano Ronaldo rischierebbe l’arresto

Il rischio per Cristiano Ronaldo

Non molti giorni fa Cristiano Ronaldo, giocatore della squadra Al-Nassr, è finito nella bufera a causa di un gesto che ha compiuto alla fine del match contro l’Al-Hilal. Martedì sera il suo team ha perso 2 a 0 e nel momento in cui è uscito dal campo è stato preso in giro dai tifosi avversari, i quali stavano gridando a gran voce il nome del rivale Leo Messi.

In un video, come mostrato anche qui sotto, viene ripreso mentre si tocca le parti intime. Non è chiaro se questo gesto sia stato effettuato in risposta alle provocazioni e se si è trattato solamente di una coincidenza. Fatto sta che le immagini sono diventati virali sul web ed è scattata la polemica.

Non ci sarebbe niente di particolarmente grave, se non fosse che l’atto potrebbe avere conseguenze legali. A dirlo ci ha pensato l’avvocata saudita Nouf bin Ahmed, secondo la quale il gesto di Cristiano Ronaldo “è considerabile reato e per questo presenterà una denuncia all’ufficio del procuratore saudita contro il portoghese“.

Si tratterebbe, second l’avvocata, di un crimine che se commesso da uno straniero potrebbe essere punito con l’arresto o l’espulsione dall’Arabia Saudita. Al momento non sappiamo se ci saranno delle reali conseguenze. Nonostante questo, però, sui social se ne sta discutendo molto e sono varie le opinioni al riguardo.

Come riporta anche il sito La Repubblica, alcuni giornalisti sauditi vorrebbero che l’Al-Nassr rescindesse dal contratto firmato con Cristiano Ronaldo appena qualche mese fa. Tuttavia, parrebbe che il gesto compiuto dal calciatore abbia altre motivazioni.

Stando a quanto riportano fonti vicine, infatti, Ronaldo si sarebbe toccato le parti intime in seguito a una botta ricevuta in quella zona del corpo durante la partita. Staremo a vedere cosa accadrà. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.