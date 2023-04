Clarissa Marchese ha partorito: nato il secondo figlio dell’ex tronista

NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Aprile 2023

Uomini e donne

Gioia per Clarissa Marchese e Federico Gregucci

Sono passati diversi anni da quando Clarissa Marchese ha partecipato a Uomini e Donne. Proprio durante il suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi, l’ex tronista ha fatto la conoscenza di Federico Gregucci, col quale fin dal primo momento è scattata la scintilla. Poco a poco così tra i due è nato l’amore e dopo aver lasciato insieme il programma la coppia non si è più separata. Dopo essersi uniti in matrimonio, nel 2020 Clarissa e Federico hanno allargato la famiglia, dando alla luce la loro prima figlia, Arya, che solo di recente ha compiuto tre anni. Lo scorso ottobre come se non bastasse la Marchese ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa e di essere incinta del suo secondo figlio.

In questi mesi così l’ex protagonista di Uomini e Donne ha aggiornato i fan con tutti gli sviluppi della gravidanza, rivelando anche di aver avuto momenti non semplici. Pochi minuti fa però è arrivata la notizia che tutti i fan stavano aspettando.

Con un post sui social, Federico Gregucci ha annunciato che Clarissa Marchese ha partorito e che è nato il secondo figlio della coppia. Ma come si chiama il bambino? Il piccolo si chiama Christian e proprio l’ex corteggiatore ha condiviso sui suoi profili una tenera foto che ha commosso il web. Federico ha poi semplicemente aggiunto: “Benvenuto amore nostro”.

A pubblicare un dolce post è stata anche la stessa Marchese, che ha aggiunto: “E quando pensi che non si possa amare più di così , diventi mamma per la seconda volta. Benvenuto al mondo Christian. La sorellina, papà e mamma ti amano alla follia”. Non resta dunque che fare i nostri più sinceri auguri a Clarissa e a Federico per la nascita del loro secondo figlio. Congratulazioni a questa splendida coppia, che da anni fa battere il cuore del web.