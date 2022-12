Cristina D’Avena replica alle critiche sulla sua presenza al decennale di Fratelli d’Italia

NEWS

Nicolò Figini | 15 Dicembre 2022

La risposta di Cristina D’Avena alle critiche

Cristina D’Avena dopo la notizia della sua partecipazione alla festa di Fratelli D’Italia ha ricevuto davvero molte critiche. Il motivo sta nella discrepanza di ideologie, sotto il punto di vista dei diritti civili, che esiste tra lei e quest’area politica. La cantante, infatti, è sempre stata una sostenitrice della comunità LGBTQI+ e per tale motivo i suoi fan si sono sentiti destabilizzati. Lei stessa, però, è intervenuta in queste ore su Facebook per spiegare la situazione:

“Non credo serva spiegare come mi sia sentita; preferisco ricordare a chi mi ha giudicato, forse con un po’ troppa fretta, chi sono. Da quarant’anni canto in tutti i posti dove sono ben voluta e accolta. Nelle piazze dei paesi, nei palazzetti delle città, nei teatri, in televisione, nelle feste LGBTQ+ e anche alle Feste dell’Unità. Nei Pride e al Vaticano. E sempre e ovunque con tutto l’impegno e la gratitudine possibili. Perché le mie canzoni non desiderano altro che portare allegria e spensieratezza a chi è cresciuto con loro e a chi le canta assieme a me. Tutti, nessuno escluso. E questo non è qualunquismo, ma libertà“.

Cristina D’Avena, quindi, dopo aver detto di sentirsi dispiaciuta afferma che sul palco lei non porta ideologie politiche ma solo la musica e il piacere di stare insieme divertendosi. La sua partecipazione all’evento non le farà cambiare idea sulle proprie prese di posizione: “Se posso trasformare una polemica in qualcosa di più utile, vorrei fosse – questa – un’ottima occasione per dimostrare (se mai ce ne fosse ancora bisogno) che la musica unisce, include, conforta“. Ha concluso affermando che sosterrà sempre i diritti civili e l’amore universale. Le sigle dei cartoni animati sono un inno alla leggerezza e alla fantasia e non hanno altre pretese.

