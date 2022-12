NEWS

Nicolò Figini | 15 Dicembre 2022

GF Vip 7

L’imbarazzo di Luca Onestini

Ieri sera al Grande Fratello Vip abbiamo assistito a un momento di imbarazzo tra alcuni degli inquilini. Alcuni vipponi erano seduti nella veranda a parlare. Nel video qui sotto possiamo notare Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, Alberto De Pisis e Luca Onestini. Quest’ultimo è arrossito sentendo il nome di Soleil Sorge, sua ex fidanzata. Ma che cosa è successo di preciso?

Edoardo.D: “Lui e Soleil”



Alberto che ride e guarda Onestini che diventa tutto rosso dall'imbarazzo, io mi sto pisciando ve lo giuro #gfvippic.twitter.com/3FsMiWqBym — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 14, 2022

Il filmato comincia con Donnamaria che ride e indicando Luca dice: “Ehm… Lui e Soleil…“. Questa frase prende alla sprovvista il comico, il quale con tono sorpreso replica: “Chi? Lui e Soleil?“. Edoardo continua: “Eh, erano una coppia celebre“. La telecamera allora si sposta su Onestini, il quale porta una mano alla faccia come per coprirsela e abbassa lo sguardo. Il vippone è visibilmente in imbarazzo ma Charlie ancora incredulo dice: “Ma lui non si è mai messo con Soleil. Ma stavi con Soleil tu? Chi è che stava con Soleil?“.

A un certo punto a intervenire anche Alberto che conferma la relazione. Luca Onestini però non risponde e lo guarda solamente. Allora Donnamaria taglia corto e afferma: “Vabbè, possiamo andare avanti? Era solo per dire!“. Questa non è la prima volta che la Sorge viene nominata davanti a Onestini. Anche Edoardo Tavassi l’aveva fatto per descrivere la sua donna ideale:

“Stavo a morì. Lei è proprio… Poi non lo so perché non la conosco. A me esteticamente mi fa morì. Quando l’ho vista stavo così. A parte che stavamo tutti così. Soleil a me fa impietrire. Quando ho fatto L’Isola Party, vabbè ci stava lei… Io stavo impietrito, parlavo ma comunque hai davanti una che ti piace un botto. Io la metto davanti, fa ridere, Scarlett Johansson, Megan Fox… Fa ridere e c’è lei in mezzo. Lei ha queste caratteristiche fisiche, il viso… Messe insieme fa quella che piace a me“.

Seguiteci per tante altre news e per scoprire chi nominerà l’ex di Luca Onestini in futuro.