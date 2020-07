1 Uomini e Donne: la rivelazione di Cristina Incorvaia dopo la rottura tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto

È del 4 luglio la notizia della rottura tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, una delle coppie più amate uscite da Uomini e Donne. I due si sono separati di comune accordo, come annunciato su Instagram, dopo una lunga crisi. Adesso a distanza di pochi giorni è giunta una rivelazione da un’altra protagonista del dating show di Canale 5: Cristina Incorvaia. L’ex Dama della trasmissione di Maria De Filippi ha infatti svelato in passato di aver avuto una relazione proprio con Gallella.

Lo scoop è giunto proprio grazie a una domanda di alcuni follower che hanno chiesto alla Incorvaia su Instagram cosa pensasse della fine del matrimonio (durato ben 4 anni) tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto. A quel punto, senza eludere la domanda e senza troppi giri di parole è arrivata la confessione da parte di Cristina Incorvaia che ha ammesso di aver avuto, in passato una storia proprio con l’ex tronista di Uomini e Donne. Ma andiamo a leggere le sue parole:

“In tutta onestà conoscendo anche un po’ Cristian visto che è un mio ex di tanti anni fa non li ho mai visti benissimo insieme come coppia”.

Ha raccontato Cristina Incorvaia che a quanto pare non è mai stata convinta della relazione tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto. Una rivelazione che ha sorpreso in tanti, ma che al momento non ha trovato alcun riscontro da parte di Cristian. Per poi concludere la Incorvaia ha detto:

“Conoscendolo un po’, intendo a livello di gusti e di affinità mentale, anche di carattere. Non lo so. Chiaramente son passati degli anni, si cambia, però ripeto, non li ho mai visti così solidi. Gli auguro tutto il bene del mondo, comunque per me è stato importante”.

Pare quindi che Cristina Incorvaia e Cristian Gallella siano comunque rimasti in buonissimi rapporti, nonostante la fine della loro storia. Di meno rilevanza in questo caso, ma comunque interessante il commento dell’ex Dama su di Sammy Hassan e Giovanna Abate, che da quel che si vocifera si sono lasciati:

“Penso che siano una coppia normalissima, con i loro problemi, la scelta in un contesto un po’ particolare di Uomini e Donne all’epoca, visto il coronavirus, forse è stata un po’ affrettata. Si sono conosciuti meglio fuori e magari poi i problemi hanno preso il sopravvento. Spero che possano risolvere, altrimenti amen”.

Ha concluso Cristina Incorvaia. Intanto proprio Tara Gabrieletto pochi giorni fa si è sfogata sui social contro alcuni follower. Andiamo a ripercorrere quel momento.