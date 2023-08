NEWS

Andrea Sanna | 20 Agosto 2023

Uomini e donne

Su Instagram Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne, ha raccontato di essere stata aggredita in stazione

Il racconto dell’ex dama di Uomini e Donne

Veronica Ursida nelle scorse ore ha vissuto degli attimi di paura. L’ex dama di Uomini e Donne ieri sera ha allarmato i fan su Instagram dopo aver pubblicato questa storia, in cui ha raccontato di aver sventato una violenza in stazione. La stessa ha confidato che sarebbero stati i secondi più lunghi della sua vita e di provare un senso di nausea.

La storia di Veronica Ursida di Uomini e Donne

Successivamente Veronica Ursida è tornata su Instagram e con alcune storie ha fatto sapere appunto di essere stata aggredita alla stazione di Milano. Dopo aver ringraziato i fan per i tanti messaggi ricevuti, l’ex dama di Uomini e Donne si è lasciata andare a un lungo racconto.

Ci ha tenuto a precisare di aver spesso combattuto per evitare episodi come questo e ora che l’ha vissuto in prima persona è incredula: “Sinceramente ancora tremo, mi ha lasciato ancora schifata. Non vedevo l’ora di venire qui in hotel a farmi una doccia perché mi sentivo lo sporco addosso”, ha detto.

Mentre faceva il cambio di treno per raggiungere Alassio se ha poi cambiato gate, si è verificato il fatto. Veronica Ursida di Uomini e Donne ha raccontato di essersi defilata visti i tanti presenti. A un certo punto ha notato tre uomini, extracomunitari, parlare tra loro e guardarla con insistenza per poi avvicinarsi: “La mia prima reazione è prendere la valigia e infilarmi dentro un bar, aspettando per dieci minuti lì dentro”.

Così pensava di averli seminati. Ma a poco è servito. Questo perché quando è uscita nuovamente fuori e stavolta ha deciso di stare in mezzo alle persone, i tre in questione hanno insistito:

“Mi sono sentita spingere e tipo toccare addosso da dietro e la prima cosa è stata girare la valigia di scatto e prendere la mia borsa e metterla al petto spingendo. Questa è stata la mia reazione. Io non so se mi volevano fare violenza, non so se mi volevano derubare, non lo so. Ma la cosa è stata orribile per me. Per fortuna ho reagito, ero vigile da quello che avevo visto prima. Ma le persone vicino nessuno ha fatto nulla. Nessuno mi ha aiutata. Mi sono sentita violata”.

Il comportamento indifferente delle altre persone ha colpito in negativo Veronica di Uomini e Donne: “Impossibile non abbiano visto. Nessuno ha fatto nulla. Degrado e violenza ovunque in un mondo allo sbando”