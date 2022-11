Nelle ultime ore a fare un duro attacco a Marco Bellavia è stata Cristina Quaranta. Come sappiamo l’ex volto di Non è la Rai due settimane fa è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7 ed è così tornata alla sua vita di sempre. L’ex Vippona così proprio in queste ore ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, durante la quale ha parlato della sua esperienza all’interno del reality show. Partendo dalla sua eliminazione, la Quaranta, come riporta blogtivvu, ha affermato:

In seguito Cristina Quaranta è passata a parlare del caso Marco Bellavia e a quel punto inaspettatamente si è scagliata contro di lui, parlando di certi “atteggiamenti non idonei” che il conduttore, secondo le sue parole, avrebbe assunto:

“Non cambio linea su nessuno. Partiamo da Marco Bellavia. Fin dall’inizio ho detto che era lì per fare il “pierre” e il finto simpatico per riallacciare i rapporti con il mondo dello spettacolo. Con me ha usato atteggiamenti non idonei che non sono andati in onda e preferisco non entrare nei particolari: io e lui sappiamo bene che cosa è successo nella Casa. Ho preferito non reagire perché avevo capito i suoi problemi e mi fermo qui. Marco stava male, non doveva entrare. Ma la psicologa? Come si fa a dare l’idoneità a chi sta male? Noi non eravamo a conoscenza della sua situazione. Ma il caso Bellavia ci ha marchiato pesantemente. Voglio parlare con lui e voglio che lui sappia che cosa penso di questa storia. Ma voglio guardarlo in faccia. Fine”.