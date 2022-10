Cristina Quaranta e Luca Salatino, nella notte al GF Vip, hanno avuto un grosso litigio. La prima, infatti, si è mostrata infastidita da un massaggio che Nikita ha fatto all’ex tronista in totale amicizia. Lei, però, ci ha visto della malizia e glielo ha fatto notare, suscitando la forte reazione del vippone. (QUI potete trovare il riassunto della lunga vicenda). Fatto sta che, poco, dopo la gieffina ne ha parlato anche con Carolina Marconi:

Se noi donne fossimo più solidali non ci sarebbero uomini che vanno a tradire altrove. Ma da quando sono amici? Sì, da un paio di giorni. Perché poi è lei che… Non mi piace più. Non è successo niente. Sono quelle cose che… Vedi le reazioni, i comportamenti e tanti cose. Ieri tutto il giorno mi ha rotto i cog**ni. Ma non è neanche tanto quello… Non ci sono caduta alla sua provocazione. Perlopiù è ciò che è successo con altre persone. Secondo me avrebbe dovuto avere altri atteggiamenti.

A questo punto, però, Carolina le ha fatto notare un atteggiamento avuto dalla stessa Cristina Quaranta poco prima con Amaurys Perez. Nel video qui sotto, infatti, li vediamo ballare insieme e a un certo punto anche stendersi sul prato in un modo che ha fatto discutere dentro la Casa.

Carolina, quindi ha affermato:

Stavi con le gambe aperte e ballavi così con Amaurys, che è sposato. Io, che sono sudamericana, non mi permetterei mai. Questa è la stessa identica cosa, scusa. Sì, è la stessa cosa! Io sono sudamericana e non mi permetterei mai di fare così con le gambe aperte. Nel senso che i sudamericana sono molto più carnali, capito? Non mi permetterei perché so che lui è sposato. Capito? Però… No, gli sei saltata addosso e ti sei divertita. Ma io non vedevo malizia. Come non ho visto malizia in Nikita che fa un massaggio a Luca. Se lui non fa l’osservazione su di te, tu non farla sugli altri.