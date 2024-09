Beatrice Luzzi è stata criticata per aver dato l’ultimo saluto alla suocera in fin di vita in diretta TV. Il suo sfogo

Beatrice Luzzi, a partire dalla puntata in diretta di giovedì scorso, ha suscitato diverse critiche da parte del web. L’opinionista ha dato l’ultimo saluto alla suocera in fin di vita in diretta TV e diversi utenti l’hanno attaccata. Ecco la sua reazione e cosa sta succedendo.

Beatrice Luzzi risponde alle critiche

Come ben sappiamo Beatrice Luzzi ha ottenuto il ruolo di opinionista nel corso della corrente e edizione del Grande Fratello e ha già fatto parlare molto di sé. L’ex gieffina ha attirato varie critiche per i diversi commenti che ha espresso nei confronti di Shaila Gatta e i suoi atteggiamenti provocanti verso alcuni uomini della casa.

In questi ultimi giorni però si è fatta strada anche un’altra polemica, che riguarda alcune parole da lei pronunciate alla fine della puntata di giovedì 26 settembre 2024. In questa occasione la Luzzi ha parlato della suocera in fin di vita e le ha mandato l’ultimo saluto da lontano in diretta TV:

“Posso salutare mia suocera? Grazie. Io approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera perché ci sta salutando un po’ a tutti. In queste ore se ne andrà e non potendo essere lì con lei per darle l’ultimo saluto lo faccio da qui. Ciao, Laura”.

Nuove frontiere del lutto in tv: le condoglianze anticipate in diretta

"Se ne andrà in queste ore, ciao Laura" pic.twitter.com/lK7OC1SQ5n — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 28, 2024

Tutto ciò ha sollevato un polverone sul web e ad aggiungere carne al fuoco anche il commento di una storica agenzia di pompe funebri che ha commentato: “Neanche noi arriviamo a tanto“. A questo punto Beatrice Luzzi non ce l’ha più fatta e ha replicato a tono con un “vergognatevi“.

La situazione è molto delicata e Beatrice ha sicuramente compiuto il gesto del saluto alla suocera con il cuore. Una volta che si è vista arrivare addosso tutte queste critiche è sbottata e ha dovuto tentare di difendersi mettendo in chiaro la sua posizione. Vedremo se nella prossima puntata ne riparlerà oppure se deciderà di chiudersi nel suo silenzio e nel suo dolore per la perdita imminente di una persona a lei molto cara.