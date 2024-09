Dopo un primo avvicinamento iniziale, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono allontanati. In queste ore però i due gieffini sono tornati a confrontarsi e l’ex Velina ha così citato Uomini e Donne.

Shaila Gatta si confronta con Lorenzo Spolverato

Nonostante siano trascorsi soltanto pochi giorni dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello, in casa sono già nate alcune prime tensioni. In particolare ad attirare l’attenzione del web sono stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che inizialmente sembravano provare un interesse reciproco. Ben presto però tra i neo gieffini sono nate alcune incomprensioni, dovute alla troppa gelosia del modello, e così i due si sono allontanati. Lorenzo a quel punto si è legato a Helena Prestes, pur essendo ancora fortemente attratto da Shaila.

Spolverato dunque in queste ore ha deciso di frenare con l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e ha voluto avere un nuovo confronto con l’ex Velina di Striscia La Notizia. A quel punto però il modello ha accusato la Gatta, che nel frattempo ha legato anche con Giglio, di ambiguità.

Lorenzo ha infatti spiegato: “Non è un insulto, io lo dico per me. Non c’è niente di sbagliato, è solo una mia percezione. Io ti accetto per quella che sei”. Non è però tardata ad arrivare la reazione di Shaila Gatta che a sorpresa citando Uomini e Donne ha replicato dichiarando: “Scusa quando uno va a Uomini e Donne non si bacia con uno e poi con un altro? Io non sto baciando nessuno, mi sto divertendo. Perché dovrei essere ambigua? Sto solo scoprendo me stessa”. Lorenzo così, concludendo, ha aggiunto: “Hai un atteggiamento che potrebbe far illudere qualcuno”.

CARA SHAILA SEI AL GRANDE FRATELLO NON A UOMINI E DONNE#grandefratello pic.twitter.com/TmhlnLikg0 — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢 (@NatasciaE30) September 28, 2024

Ma cosa accadrà dunque tra i due concorrenti del Grande Fratello nei prossimi giorni? Tra la Gatta e Spolverato tornerà finalmente il sereno? Non resta che attendere per scoprirlo.