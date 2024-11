La cura post-operatoria è un aspetto fondamentale per il successo di qualsiasi intervento di chirurgia estetica. Durante questa fase si determina la qualità del risultato finale e si prevengono complicazioni.

Anche se l’intervento è tecnicamente riuscito, un mancato rispetto delle istruzioni post-operatorie può compromettere il risultato e portare a complicazioni serie, come infezioni, trombi o cicatrici irregolari.

Il recupero richiede un’attenzione particolare, poiché le cure adeguate possono ridurre significativamente questi rischi.

Abbiamo intervistato il dottor Skerdi Faria, fondatore della Clinica KEIT, per scoprire come la sua clinica gestisce il delicato periodo post-operatorio garantendo la massima sicurezza.

Intervista al dottor Skerdi Faria di KEIT

La prevenzione dei trombi attraverso le ecografie Doppler

Come spiega il dottor Skerdi Faria: “In KEIT, la sicurezza dei pazienti viene considerata una priorità assoluta. Prima di ogni intervento, in particolare per procedure come l’addominoplastica e la mastoplastica additiva e riduttiva, viene eseguita una serie di ecografie Doppler per monitorare il flusso sanguigno e prevenire la formazione di trombi.

La prima ecografia viene effettuata prima dell’operazione, seguita da una seconda subito dopo l’intervento, una terza prima della dimissione del paziente dal reparto e un’ultima durante le medicazioni post-operatorie”.

Trattamento post-operatorio con antibiotici, integratori e eparina

Essendo cruciale garantire una corretta guarigione post-operatoria, il dottor Skerdi Faria evidenzia l’importanza di un trattamento personalizzato per ogni paziente: “Dopo l’intervento, seguiamo attentamente ciascun paziente, adattando le cure alle sue specifiche esigenze. Questo include l’uso di antibiotici per prevenire eventuali infezioni che potrebbero compromettere il recupero, antidolorifici per alleviare il disagio e favorire una ripresa più confortevole, e integratori che aiutano a velocizzare il processo di guarigione.

Inoltre, poiché il rischio di formazione di coaguli sanguigni è elevato durante i periodi di immobilità post-operatoria, somministriamo anche l’eparina, un anticoagulante essenziale per prevenire complicazioni gravi come la trombosi.

Monitorare con attenzione ogni fase del recupero è fondamentale per garantire un risultato ottimale e minimizzare i rischi”.

L’importanza del ricovero post-operatorio

Il dottor Skerdi Faria spiega che per tutti gli interventi plastici è necessario un ricovero di 1-2 notti presso la clinica. “Questo ci permette di monitorare i pazienti durante le prime ore cruciali del recupero, quando il rischio di complicazioni è maggiore.

La presenza continua del team medico assicura che ogni paziente riceva l’assistenza immediata in caso di necessità, contribuendo a una ripresa sicura e serena”.

Personale medico sempre disponibile

Assistenza continua e reparto sempre disponibile per la massima sicurezza.

Un’assistenza continua e personalizzata è uno degli elementi distintivi della cura post-operatoria offerta dalla Clinica KEIT.

Il dottor Skerdi Faria sottolinea che ogni paziente viene seguito da un’infermiera dedicata, sempre disponibile, per garantire supporto costante. “Non si tratta solo di monitoraggio in clinica”, spiega dottor Skerdi Faria. “I pazienti possono contattare l’infermiera tramite WhatsApp in qualsiasi momento, assicurando così una risposta immediata a dubbi o preoccupazioni anche a distanza. Questo rapporto diretto è essenziale per fornire un’assistenza personalizzata e tempestiva”.

Inoltre, il reparto post-operatorio di KEIT è aperto 24 ore su 24, garantendo la massima sicurezza. “In caso di emergenze, o anche solo per un controllo extra, i pazienti possono tornare in clinica in qualsiasi momento e ricevere immediatamente l’assistenza necessaria. Siamo sempre pronti a intervenire, offrendo una sicurezza costante per tutti i nostri pazienti”.

Cura totale

Garanzia, controlli periodici e sicurezza avanzata: la cura totale in KEIT

In KEIT, la cura del paziente prosegue ben oltre l’intervento stesso. Ogni operazione, specialmente quelle che riguardano le protesi mammarie, è coperta da una garanzia a vita. Questo offre ai pazienti la certezza che, anche a distanza di anni, possono contare sull’assistenza e sui controlli necessari per qualsiasi esigenza.

La clinica, inoltre, prevede controlli periodici gratuiti per tutta la vita. Le visite vengono programmate a intervalli regolari di 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sia in modalità online che fisicamente, a seconda delle necessità del paziente.

In questo modo, è possibile monitorare costantemente il processo di guarigione e intervenire prontamente in caso di problemi.

Le camere post-operatorie sono equipaggiate con sistemi di sicurezza avanzati. Sensori automatici garantiscono un monitoraggio costante, attivandosi in caso di emergenza, senza che il paziente debba fare nulla.

Inoltre, i pulsanti di emergenza posizionati vicino ai letti e nei bagni assicurano che l’assistenza sia sempre a portata di mano.

KEIT e l’importanza di una cura post-operatoria attenta e personalizzata

Per il dottor Skerdi Faria, la cura post-operatoria rappresenta un elemento cruciale per il successo di ogni intervento.

In KEIT, l’obiettivo principale è offrire un’assistenza personalizzata e completa, con la sicurezza e il benessere come priorità assolute. Il supporto non si limita al periodo immediatamente successivo all’intervento, ma si estende per tutta la vita, con controlli periodici gratuiti.

Questo approccio riflette la convinzione che il percorso di cura non si esaurisca con l’operazione, ma continui fino al pieno recupero, garantendo risultati duraturi.