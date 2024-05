NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2024

Uomini e donne

A distanza di ben 4 anni dalla pubblicazione del suo libro, Barbara De Santi sta per rilasciare la seconda edizione del volume, che conterrà un capitolo inedito con nuove rivelazioni.

Arriva il libro di Barbara De Santi

Sono ormai anni che Barbara De Santi è una delle principali protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. Con i suoi modi di fare e con la sua simpatia, la celebre Dama del dating show di Maria De Filippi poco a poco è entrata nel cuore del grande pubblico e ancora oggi è supportata da milioni di telespettatori. Non tutti ricordano però che nel 2020 Barbara ha pubblicato anche il suo primo libro, intitolato Fare l’amore come una escort. All’interno dell’opera, la De Santi si è raccontata senza filtri, parlando non solo della sua storia privata, ma anche delle sue frequentazioni. Si tratta di un vero e proprio manuale per le donne che vogliono essere sé stesse e in merito a questo forte titolo la Dama aveva affermato:

“Il titolo del libro ovviamente è una provocazione. Parlo della mia vita attraverso racconti che riguardano uomini e donne che ho conosciuto. Sono andata a toccare argomenti anche molto intimi del mio percorso, parlo della mia famiglia, delle amicizie che ho perso e così via”.

Adesso però per tutti i fan sta per arrivare una bellissima sorpresa. Tra pochi giorni verrà infatti rilasciato la seconda edizione del libro di Barbara De Santi. Al progetto originale verrà infatti aggiunto un nuovo capitolo inedito, che promette di rivelare nuove verità sulla Dama di Uomini e Donne.

Ma quando esce il libro di Barbara? La pubblicazione è prevista per il prossimo 20 maggio e di certo in molti attendono con ansia di scoprire cosa racconterà la protagonista del Trono Over del dating show di Maria De Filippi.