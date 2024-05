NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Stando a quanto è emerso in questi minuti, sembra che per L’Isola dei Famosi sia previsto un ennesimo cambio di programmazione. A tornare sarebbe anche il doppio appuntamento settimanale.

I nuovi retroscena su L’Isola dei Famosi

Sembrerebbe non esserci pace per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ieri sera infatti Vladimir Luxuria, padrona di casa del reality show di Canale 5, ha annunciato un nuovo cambio di programmazione. Da ora in poi infatti il programma andrà in onda la domenica sera, dicendo addio alla storica collocazione del lunedì. La prossima diretta è dunque prevista per il 19 maggio e come al solito non mancheranno i colpi di scena. Poco fa però è arrivata una notizia che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quello che starebbe accadendo.

Stando a quanto rivela Davide Maggio, sembrerebbe che sia in arrivo un ennesimo cambio di programmazione per il reality show. Secondo il noto portale infatti dopo la diretta del 19 maggio il programma tornerà in onda su Canale 5 mercoledì 22 maggio, dopo appena tre giorni. Ma non è finita qui.

Sempre stando a quanto si legge, pare che i vertici Mediaset siano intenzionati a ripristinare il doppio appuntamento settimanale. Di conseguenza dopo la diretta del 22 maggio, L’Isola dei Famosi potrebbe tornare anche domenica 26, salvo imprevisti o cambiamenti dell’ultimo minuto. Fino alla finale dunque, prevista a giugno, il reality potrebbe andare in onda con il doppio appuntamento.

Tuttavia al momento si tratta ancora di voci di corridoio e solo domenica sera, nel corso della prossima puntata, sapremo quale sarà il destino della trasmissione. Ieri sera intanto ad arrivare in Honduras sono stati ben tre nuovi naufraghi, che nei prossimi giorni potrebbero mettere a rischio i fragili equilibri del gruppo. Ma cosa accadrà? Non resta che attendere per scoprirlo.