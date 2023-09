Damiano Carrara fa il suo debutto a È sempre mezzogiorno da Antonella Clerici – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 18 Settembre 2023

L’arrivo di Damiano Carrara nel programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno

Un paio di giorni fa avevamo annunciato l‘ingresso nel cast di È sempre mezzogiorno, il programma culinario di Antonella Clerici, di Damiano Carrara. Dopo l’arrivo di Roberto Valbuzzi, noto cuoco che fa parte dei giudici di Cortesie per gli ospiti, c’è stato anche quello di Carrara direttamente da Bake Off Italia e Cake Stars.

Oggi è stato il giorno del debutto per il pasticcere lucchese che è stato davvero molto apprezato dal pubblico. Ed è stato apprezzato anche da Antonella Clerici. Un cast davvero giovane poiché il cuoco e il pasticcere si vanno ad aggiungere al grande amato fornaio Fulvio Marino.

L’entrata in studio di Damiano Carrara a È sempre mezzogiorno è avvenuto praticamente subito all’inizio della puntata di lunedì 18 settembre. Antonella Clerici lo ha accolto a braccia aperte, come detto veramente felice. Per farlo conoscere un po’ meglio al pubblico del programma, hanno un po’ parlato degli inizi di Damiano nella pasticceria passando da operaio metalmeccanico alla cucina.

Per il debutto a È sempre mezzogiorno, Damiano ha scelto di cucinare il dolce che lo rappresenta di più e che rappresenta anche l’Italia nel mondo: il tiramisù. Il pasticcere e la conduttrice hanno anche specificato che i suoi dolci sono tutti gluten free, quindi vanno bene anche per chi è intollerante al glutine. Tra l’altro Carrara ha fatto totalmente tutto in casa, come si suol dire, mostrando anche come si fa un savoiardo, invece di comprarlo confezionato.

Come dicevamo, il pubblico del programma culinario della Clerici è letteralmente impazzito per l’arrivo di Damiano Carrara. Sappiamo che è apprezzatissimo in TV e anche la sua pasticceria è amata. Per chi volesse assaggiare i suoi dolci, lui ha tre negozi negli Stati Uniti (dove ha iniziato la sua carriera col fratello). Mentre in Italia ce n’è uno a Lucca di cui si occupa sua moglie.

Tutta la puntata può essere rivista su RaiPlay.