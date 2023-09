NEWS

Nicolò Figini | 18 Settembre 2023

Grande Fratello

Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares sono due delle protagoniste del Grande Fratello. Entrambe a modo loro sono molto amate dal pubblico e sono state al centro delle polemiche che si son create dentro la Casa. L’attrice italiana ha avuto una piccola discussione con Rosy Chin per una incomprensione nata all’interno del confessionale per quanto riguarda il cibo.

Grecia, invece, ha fatto arrabbiare molti inquilini e ha fatto piangere Letizia ha causa di uno scherzo avvenuto nella notte. La Colmenares credeva che volessero farle trovare paura e per tale ragione ha preceduto tale evento.

Peccato, però, che nessuno aveva intenzione di spaventarla e lei ha svegliato tutta la Casa. Poi ha incolpato Letizia, la quale è scoppiata in lacrime perché si sentiva in colpa. Anche in questo caso si trattava di una incomprensione.

Qui sotto, invece, vediamo un video che ha fatto molto divertire il web e che ha come protagoniste le due concorrenti del Grande Fratello. Gli autori hanno messo un po’ di musica hanno riprodotto “Mon Amour” di Annalisa. Beatrice e Grecia hanno ballato e tentato di cantare il brano anche se hanno sbagliato praticamente tutte le parole.

beatrice luzzi e grecia colmenares cantano e ballano mon amour di annalisa (sbagliando ogni parola) #GF pic.twitter.com/IVB9x4z5eK — gfvip out of context (@oocGFVIP) September 18, 2023

Il web è letteralmente andato fuori di testa apprezzando questa catastrofica performance. “Le adoro“, ha commentato un utente. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre, come al solito, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.