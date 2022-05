1 Damiano David sostiene la fidanzata

In quiti ultimi giorni Damiano David, il leader dei Maneskin, si è presentato alla Camera dei Deputati per sostenere la fidanzata Giorgia Soleri in occasione della proposta di legge sulla vulvodinia (una malattia ginecologica caratterizzata da dolore cronico a carico della vulva e dei tessuti che circondano l’accesso alla vagina). Questo ciò che riporta anche il profilo Instagram Whoopsie con un video:

“La mia vita in questi giorni consiste nel svegliarmi la mattina, guardarmi intorno e dire ‘è tutto vero?. A me sembra impossibile. Mi sembra un sogno ma se è un sogno non svegliatemi!’. È così che, attraverso alcune instagram stories, Giorgia Soleri ha parlato delle novità che stanno colorando la sua vita in questo momento e l’hanno portata prima alla facoltà di medicina dell’Università Cattolica a Roma per parlare a 250 studenti di endometriosi e vulvodinia. E, questa mattina, alla conferenza stampa tenutasi alla Camera dei Deputati sulla proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia da parte del Servizio Sanitario Nazionale e dello Stato. Accanto a lei, sempre presente il suo fidanzato Damiano David, il frontman dei Maneskin, che l’ha sempre sostenuta nelle lotte condotte alla sensibilizzazione verso questi temi delicati che debilitano le donne e per troppo tempo sono stati ignorati e sottovalutati. Tutto questo per lei è un sogno e non è finito: dal 5 maggio sarà possibile acquistare il primo libro di Giorgia ‘La signorina Nessuno’.”

Durante la conferenza stampa Damiano David ha affermato: “Sono qui in veste di alleato. Non sono qui solo per Giorgia ma per tutte le donne che fanno parte del comitato e che soffrono. Adesso spero che l’attenzione sia sulle giuste cose. Dove c’è amore c’è bisogno“. Sappiamo, infatti, che Giorgia Soleri per tantissimo tempo ha dovuto combattere contro il problema della endometriosi e della adenomiosi. Andiamo a rivedere le sue parole.

