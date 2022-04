I Maneskin cantano Britney Spears

In questi ultimi giorni i Maneskin, la band italiana che ha conquistato il mondo intero, ha incantato il pubblico anche al Coachella. L’evento ha raccolto tantissimi appassionati di musica da tutto il mondo e il gruppo si è scatenato sul palco. Già in passato avevano ammesso di amare la musica di Britney Spears e, infatti, hanno voluto portare la cover di “Womanizer“.

🎥 || Måneskin performing Britney Spears's Womanizer cover last night at Coachella [full performance part1]#Coachella #Coachella2022 pic.twitter.com/owt7m1bkkC — ABOUT MÅNESKIN (@AboutManeskin) April 18, 2022

Ma non finisce qui. I Maneskin, infatti, si sono esibiti anche con un loro brano intitolato “Gasoline“, un inedito ispirato agli scontri tra Russia e Ucraina. Come riporta anche il sito Biccy, questo ciò che avevano detto in merito:

“Abbiamo scritto un sacco di musica in questi ultimi mesi e la situazione in Ucraina ci ha veramente colpiti. Vogliamo alzare la voce per qualcosa che abbia un significato. […] Siamo qui per divertirci tutti, ma dobbiamo anche capire il privilegio che abbiamo nello stare qui a cantare senza preoccuparci di quante bombe sganceranno sopra la nostra città. Per questo ora canteremo la nostra ultima canzone Gasoline.

E vorrei lasciarvi con le bellissime parole di Charlie Chaplin: ‘A quelli che mi ascoltano dico: Non disperate. Lo squallore che ci sovrasta, è un male passeggero. La libertà che hanno tolto alle persone, tornerà alle persone. I dittatori muoiono, ma la libertà non morirà mai. Non vi consegnate a questa gente senza anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini! Avete il potere di rendere questa vita libera e bella, di rendere questa vita una meravigliosa avventura. Usiamo il nostro potere, restiamo uniti“.

Ma ci pensate che i #Maneskin si sono esibiti al #Coachella2022 ? E che tante persone erano lì proprio però loro?

Che bomba raga! E che pezzone “Gasoline”!!

pic.twitter.com/7wHiNakdks — Chiara (@ChiaraDJ) April 18, 2022

A metà esibizione, inoltre, Damiano dei Maneskin ha anche urlato “F**k Putin“, come possiamo sentite e vedere nel video qui sopra. Continuate a seguirci per tante altre news sui Maneskin e non solo.

