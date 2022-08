Damiano David e Giorgia Soleri, vacanza d’amore nella splendida Puglia: le foto

1 Le vacanze pugliesi di Damiano David e Giorgia Soleri

Agosto tempo di vacanze anche per i vip, anche se qualcuno è da un po’ che gira per l’Italia e per il mondo. E per le coppie è anche tempo di reunion e relax lontano dai riflettori. Sta succedendo anche a Damiano David e Giorgia Soleri che, conclusi gli impegni lavorativi (ripartirammo il prossimo mese circa), stanno passando un po’ di tempo insieme in vacanza.

Lei nelle scorse settimane, mentre lui era impegnato nei tour con i Maneskin, era sbarcata a Salerno per il Giffoni (quindi più lavoro che vacanza). Poi è stata un po’ a Minorca per concedersi una vacanza con le amiche. E adesso ha raggiunto il fidanzato per passare un po’ di ferie con lui.

I due hanno così immortalato il momento con un selfie che è stato pubblicato dal cantante nelle storie del suo profilo Instagram. E quindi sappiamo che Damiano David e Giorgia Soleri stanno passando un po’ di tempo insieme in vacanza in Puglia. Non conosciamo la località esatta, probabilmente preferiscono non farla sapere a tutti.

E per l’occasione si sono mostrati totalmente al naturale. Niente trucco. Lei è acqua e sapone e ha anche i capelli un po’ scompigliati. Lui nessun eyeliner, ma bello sorridente mostrando il brillantino sul dente. Ma come biasimarli? Sulla spiaggia non è proprio consigliato il trucco.

Diverso il look che poi lei ha sfoggiato per la serata, come una vera dark lady. Andiamo a vederlo…