Damiano David, una fan gli scrive un cartellone: la sua reazione fa scoppiare la polemica

1 Damiano David al centro della polemica

Nelle ultime ore è scoppiata un’inaspettata polemica su Damiano David. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto. Come sappiamo è ufficialmente partito il tour dei Maneskin, che nei prossimi mesi li porterà in giro per il mondo intero. Non mancano naturalmente anche delle date italiane, e in attesa del live evento al Circo Massimo di Roma, poche ore fa la band romana si è esibita a Lignano Sabbiadoro. Durante lo show però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto discutere il web. Durante il concerto infatti una fan dei Maneskin ha alzato un cartellone con scritto:

“Sono stata Coraline per 7 anni. Ora grazie anche a voi sono di nuovo Alice”.

Come in molti sapranno Damiano David ha scritto la canzone Coraline per la sua fidanzata Giorgia Soleri. Il brano fa riferimento anche a una battaglia, che potrebbe essere quella che la compagna del cantante ha intrapreso per ottenere una diagnosi dell’endometriosi e vulvodinia di cui ha sempre sofferto. Durante il concerto però alla vista della cartellone, sembrerebbe che Damiano abbia rivolto un’occhiataccia alla sua fan, e a quel punto sui social si è scatenata una vera e propria polemica.

In molti infatti hanno duramente accusato il cantante di aver avuto un comportamento scorretto, mentre tanti altri hanno preso le sue difese. Ma non solo. Come se non bastasse dopo la fine del concerto la fan in questione è intervenuta su Twitter per avere un chiarimento con David. Il leader dei Maneskin è così intervenuto e tra i due c’è stato uno scambio di battute. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.