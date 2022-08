1 Incidente per Damiano David

È stato un anno decisamente intenso l’ultimo per Damiano David e per i Maneskin. La band romana infatti dopo le vittorie al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest ha conquistato il mondo intero, iniziando a scalare non solo le classifiche europee, ma anche quelle americane. Allo stesso tempo il gruppo si è esibito su alcuni dei palchi più importanti di sempre, arrivando anche a performare al Coachella. In queste settimane nel mentre è partito anche il tour mondiale degli ex volti di X Factor, che solo pochi giorni fa hanno tenuto un concerto evento al Circo Massimo di Roma, che ha registrato il tutto esaurito.

Alcune ore fa come se non bastasse i Maneskin si sono anche esibiti al Lollapalooza, uno dei dei festival musicali più noti al mondo. Nel corso della serata la band ha proposto non solo i vecchi successi, ma anche i brani più recenti che sono già delle vere hit. Dopo lo show però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Nel corso del concerto c’è stato infatti un piccolo incidente per Damiano David, che poco dopo si è mostrato sui social con il braccio fasciato! Ciò nonostante sembrerebbe che la situazione non sia grave e che nel giro di poche ore il leader dei Maneskin dovrebbe tornare a essere in perfetta forma.

In queste ore intanto a parlare è stato nientemeno che un ex professore di Damiano, che nel corso di un’intervista ha svelato alcuni aneddoti sul giovane artista risalenti ai tempi del liceo. Andiamo a rivedere le dichiarazioni dell’insegnante.