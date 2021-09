Damiano David è completamente nudo su Instagram: a coprirlo solo una palla da basket (FOTO)

1 La foto sexy di Damiano David

Damiano David, il famosissimo cantante dei Maneskin, riesce ogni volta a sorprendere i suoi fan. E lo fa di solito in modo eccentrico, attirando davvero l’attenzione su di sé. Sicuramente ci è riuscito anche questa volta postando una serie di foto decisamente hot sul suo profilo Instagram personale.

Il rocker ha infatti pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono, con espressioni diverse, completamente nudo. A coprire le sue parti intime? Soltano una palla da basket. Ecco le foto:

Agli scatti ha aggiunto come didascalia: “Ball is life”.

