1 Fedez vs Damiano David

Nelle ultime settimane a mostrarsi spesso insieme sui social sono stati Damiano David, leader dei Maneskin, e Fedez. Come è noto sia la band che il rapper, insieme a Francesca Michielin, hanno conquistato il podio del Festival di Sanremo 2021, classificandosi rispettivamente al primo e al secondo posto. Proprio poco prima dell’elezione del vincitore, nel backstage dell’Ariston Damiano, con il suo gruppo, e Federico e Francesca hanno condiviso alcune storie su Instagram, facendo dunque intendere come ci sia una bella amicizia tra loro. Ciò nonostante pare che il rapporto tra il cantante dei Maneskin e il marito di Chiara Ferragni non sempre sia stato rose e fiori.

Come alcuni ricorderanno infatti proprio la band ha partecipato ad X Factor quando Fedez era uno dei giudici del talent show. All’epoca però pare che il rapper non provasse simpatia per Damiano David, e a confermarlo è un vecchio video che è spuntato online in queste ore. Ecco cosa afferma Federico:

“Damiano tu a me non stai simpatico, ma è innegabile che tu spacchi il c*lo”.

Damiano David non stava simpatico a Fedez pic.twitter.com/lXoRKSebnu — disagiotv (@disagio_tv) March 30, 2021

Tuttavia a poco a poco Damiano David e Fedez sono diventati amici, e già ai tempi di X Factor il rapper aveva iniziato a cambiare idea sul leader dei Maneskin. Questo secondo video infatti ne è la dimostrazione:

siamo passati da “bravi ma me stanno sul cazzo” a Fedez che abbraccia Damiano sul palco dell’Ariston

scusate mi viene da piangere pic.twitter.com/ryA6EjpTJ4 — Lara Blanca ☽ Teatro d’ira (@eclissilunarii) March 11, 2021

Pare dunque che ad oggi l’amicizia tra Damiano e Federico sia vera e sincera e non è escluso che prossimamente tra i Maneskin e il rapper avvenga una collaborazione.