1 L’audace look di Damiano David

È stato un anno incredibile l’ultimo per i Maneskin. La band guidata da Damiano David infatti dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 ha ottenuto un riconoscimento dietro l’altro, finendo al centro dell’attenzione mondiale. Il gruppo ha infatti scalato non solo le classifiche europee, ma anche quelle americane, superando artisti del calibro di Taylor Swift, Justin Bieber e Olivia Rodrigo. Solo il mese scorso come se non bastasse i Maneskin sono anche arrivati a esibirsi al Coachella, infiammando la California. A breve per di più partirà il lungo tour della band, che sta registrando quasi ovunque il tutto esaurito.

Tra poche ore il gruppo rilascerà anche un nuovo singolo, Supermodel, che verrà presentato in esclusiva durante la finale dell’Eurovision 2022, che come sappiamo quest’anno si tiene a Torino. In questi giorni sui social così i Maneskin stanno promuovendo il brano, con una serie di scatti e video che sono già finiti al centro dell’attenzione.

In particolare a far discutere è il look scelto da Damiano David per una delle foto condivise. Nell’immagine vediamo il cantante completamente nudo, con indosso solo degli occhiali da sole, dei tacchi a spillo e un accappatoio nero con una spallina che cade. La foto naturalmente ha immediatamente fatto il giro del web e in molti stanno commentando l’audace look scelto da Damiano, che ancora una volta ha conquistato il cuore dei fan, e non solo.

In attesa di ascoltare il nuovo singolo Supermodel, alcune ore fa è emerso un retroscena inedito sulla vittoria dei Maneskin all’Eurovision che non è passato inosservato. Andiamo a rivedere di cosa si tratta,