L’outfit di Damiano David

È stato un anno pazzesco per Damiano David e i Maneskin. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest, per la band romana si sono aperte le porte del mondo intero. Inaspettatamente infatti i quatto artisti hanno avuto un successo incredibile anche oltreoceano, arrivando a esibirsi nei festival e agli eventi più importanti di sempre, superando anche artisti del calibro di Justin Bieber, Taylor Swift e Olivia Rodrigo. A breve nel mentre inizierà il lungo tour mondiale dei Maneskin, che li porterà a suonare sui palchi più prestigiosi e importanti di Italia, Europa e America.

Come se non bastasse solo qualche ora fa per la prima volta la band ha tenuto uno spettacolare concerto al Coachella, uno dei festival musicali più famosi e seguiti. Nel corso della performance il gruppo ha presentato non solo i vecchi successi, ma anche gli ultimi brani rilasciati, tra cui naturalmente l’ormai iconica Zitti e Buoni.

I Maneskin hanno così infiammato il Coachella, e naturalmente l’outfit scelto da Damiano David non è passato inosservato. Il leader della band ha infatti optato per una vestaglia di pizzo rosa, per un paio di boxer in pelle, per un’imbracatura con cinghie borchiate, e per delle calze a rete e stivali con il tacco. Quello che forse non sapete però è che il look di Damiano e del resto dei Maneskin è stato firmato nientemeno che da Gucci!

Dopo l’incredibile successo al Coachella, gli ex protagonisti di X Factor si preparano dunque per il loro tour mondiale, che in più date ha già registrato il tutto esaurito! Fateci sapere se parteciperete a uno degli show italiani e continuate a seguirci per altre notizie.

