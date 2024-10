Nella prima puntata di Che Tempo Che Fa, Damiano David ha parlato del suo progetto da solista e sui Maneskin: “Un giorno torneremo. Ora sono in Erasmus”.

Damiano David a Che Tempo Che Fa

Graditi ospiti nella prima puntata stagionale di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio ha accolto nel suo studio prima Amadeus e, poco dopo, è stata la volta di Damiano David. Il cantante e frontman dei Maneskin, come noto, ha intrapreso la sua carriera da solista, parallela però a quella del gruppo che (ribadiamo) non si scioglie!

In trasmissione da Fazio ha voluto parlare proprio della sua nuova esperienza e del perché ha deciso di realizzare questo per corso da solo. Per prima cosa ha raccontato il significato del suo nuovo singolo “Silverlines”, che in italiano è “Il lato positivo”. Da qui le parole di Damiano David sul suo percorso da solista:

«Diciamo che dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo bisogno di raccontare un lato di me che per tanti anni ho tenuto nascosto. Ho capito che per me l’amore è un punto di partenza e non un punto di arrivo. Io sono stato un “ladro” di tanti artisti perché ho preso spunto da diversi di loro».

E ancora Damiano David ha aggiunto: «Questo è il mio primo singolo da solista, la canzone parla di ritornare in un luogo positivo dopo tante difficoltà ed è stato uno dei primi pezzi che ho scritto ed è stato come una premonizione perché, alla fine, eccomi qui».

"Dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo la necessità di mostrare un lato di me, che avevo tenuto nascosto…ho capito che per me l'amore è un punto di partenza, non di arrivo"@daviddamiano99 a #CTCF ci parla di "Silverlines" pic.twitter.com/dfiNT2xxO6 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 6, 2024

Sempre riguardo al progetto da solista, ha dato qualche piccolo indizio anche sul nuovo album, scherzando un po’ con Fabio Fazio….

"Il titolo del tuo disco…lo possiamo dire? ma tu lo sai o no?"

"mmmh, si, al 70%…"

"cioè dobbiamo finirlo noi?" 😂@fabfazio e @daviddamiano99 a #CTCF pic.twitter.com/2ALlLjaXHG — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 6, 2024

Le parole di Damiano sui Maneskin

Un pensiero poi anche ai suoi compagni dei Maneskin con i quali conserva un rapporto meraviglioso. Pensa e spera che si possa tornare a fare qualcosa insieme, anche se adesso si sta concedendo un momento per sé:

«Gli ultimi due anni sono stati bellissimi ma anche pesanti da una parte perché sono stati fatti tanti sacrifici. Con i Maneskin amici come prima, magari si tornerà a fare qualcosa insieme, adesso sto facendo un “Erasmus”», ha raccontato Damiano David.

“Quella con i Maneskin è una pausa?”

“È un erasmus”



– @daviddamiano99 a #CTCF pic.twitter.com/aAnsTjrBVl — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 6, 2024

È giusto e doveroso ribadire che spesso sia Damiano David che i suoi compagni hanno spiegato che lavoreranno ancora insieme e che non c’è la volontà di sciogliersi o allontanarsi come qualche malalingua ha detto.

L’esibizione di Damiano David

Ovviamente non possiamo non citare anche l’esibizione. Proprio a Che Tempo Che Fa, Damiano David ha presentato in esclusiva il suo nuovo progetto da solita e ha presentato il suo brano “Silverlines”.

Una performance intensa quella di Damiano David, che ha catturato l’attenzione dei presenti e del pubblico da casa. Un bel momento quindi che ha segnato ancora una volta la nuova avventura del cantante.

“Until my tears run dry

and clouds fall from the sky

and all my fears they disappear

and i see silverlines”



– La straordinaria performance di @daviddamiano99, live in esclusiva mondiale con “Silverlines” a #CTCF 👏🏼 pic.twitter.com/gkzjMQkSz6 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 6, 2024

In bocca al lupo a Damiano David per la sua carriera da solista e con i Maneskin!