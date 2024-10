Ospite della prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, Amadeus da Fabio Fazio ha parlato delle dure critiche per i bassi ascolti e della scelta di lasciare la Rai: “Attacchi violenti”.

Amadeus parla degli ascolti

Nella prima puntata di ieri di Che Tempo Che Fa della nuova stagione oltre a Damiano David, c’è stato ospite anche Amadeus. Il conduttore dopo l’addio alla Rai ha intrapreso una nuova avventura sul NOVE con il game-show, Chissà chi è.

Il gioco delle identità misteriose è rimasto lo stesso di Rai 1 (si chiamava I Soliti Ignoti), ma ha ovviamente cambiato canale. Gli ascolti al momento non sembrano premiarlo, ma di questo Amadeus non ne è preoccupato. Già ne aveva parlato in un’intervista con Vania Crippa, ma anche a Che Tempo Che Fa ha voluto dire la sua.

Il presentatore ha confidato a Fabio Fazio che la sua è una consapevolezza e che per quanto siano importanti gli ascolti era certo che sarebbe andata così:

“(….) Sono in onda da 14 giorni, ho un contratto di quattro anni, mancano un po’ di centinaia di puntate e quando si inizia un percorso è come fare un viaggio nuovo, in una rete nuova, e quindi è giusto dare il tempo alla trasmissione di rodare, di mettersi a posto, di far sapere alle persone che sono qua”.

Secondo il pensiero di Amadeus il pubblico deve abituarsi e magari serve del tempo prima che questo accada. Lui non ne è sorpreso, tant’è che anche in conferenza stampa aveva confidato che sperava di ripartire dal 3%: “Ma non perché volessi fare il modesto ma perché fondamentalmente è così“.

La decisione di lasciare la Rai: “Scelta personale”

C’è stato spazio poi anche per parlare della decisione di lasciare la Rai. Una notizia che ha fatto molto discutere quando è balzata fuori e che ha diviso il pubblico a metà.

Amadeus ha detto la sua a Che Tempo Che Fa e spiegato il motivo di questa sua decisione di dare una svolta alla sua carriera, condivisibile o meno che sia:

“L’aspetto che mi dispiace di più riguarda la gente che mi sta attaccando violentemente su alcuni giornali. Anche se sono abituato, non capisce che certe scelte sono personali. Io ho 62 anni, ho fatto cose belle, arrivi a un punto in cui hai voglia di sperimentare, fare cose nuove. Io sono un irrequieto, tu sei più tranquillo (rivolgendosi a Fazio, ndr)”

“Certe scelte sono personali”

– Amadeus a #CTCF pic.twitter.com/KTHdnYnCna — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 6, 2024

Il ritorno de La Corrida e la scaramanzia

Un altro aspetto importante ripreso dall’intervista di Amadeus a Che Tempo Che Fa è il ritorno de La Corrida. La trasmissione ripartirà lunedì 4 novembre e terminerà il 23 dicembre, sempre su Nove.

Lui ha voluto restare fedele a “La Corrida di Corrado” e sta vedendo diverse esibizioni dei dilettanti. Amadeus ha raccontato di aver anche avuto modo di conoscere Corrado e il suo programma è sempre stato semplice. Una trasmissione in cui una persona comune dà sfogo al proprio sogno o divertimento. Quindi sembra essere davvero felice di poter cogliere questa grande opportunità.

Infine ha speso due parole anche sui riti scaramantici e sul Nove. Ha raccontato di non avere particolari scaramanzie, ma ama vestire di blu, non di altri colori: “Il Nove è un numero che mi piace molto perché sono nato a settembre e mi trovo molto bene, quindi ringrazio tutto il gruppo che mi ha accolto con grande affetto“, ha concluso Amadeus.