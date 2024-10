Damiamo David a Che Tempo Che Fa ci ha regalato un’imitazione irresistibile e tutta da ridere di Alessandro Borghese. Il cantante nel divertente siparietto è parso davvero molto somigliante nel tentare di emulare l’amato chef e il pubblico l’ha premiato con un caloroso applauso e tante risate.

L’imitazione di Damiano David

Bel ritorno di Che Tempo Che Fa ieri sera su Nove. Tanti ospiti hanno avuto modo di intervenire in studio, da Amadeus (che ha parlato di ascolti e delle critiche ricevute) a Damiano David. Il cantante, che ha dato il via alla sua carriera da solista (senza però mai dimenticare i Maneskin) è stato protagonista di un lungo racconto.

A Che Tempo Che Fa Damiano David ha non solo presentato il suo nuovo singolo, Silverlines, ma si è concesso una chiacchierata con Fabio Fazio dove c’è stato anche un momento molto esilarante e tutto da ridere! Che cosa ha combinato? Ve lo raccontiamo noi!

L’artista tra una battuta e un’altra ha mostrato le sue abilità di imitatore. Forse non tutti ne erano a conoscenza, ma è stato strabiliante. Così Damiano ci ha regalato una parodia davvero irresistibile e divertente di Alessandro Borghese. Spinto da Fabio Fazio, Damiano David ha dato il meglio di sé. Come potete vedere in questo breve video pubblicato dai canali ufficiali della trasmissione, l’imitazione è decisamente spassosa.

Damiano David, seppur per pochissimi secondi, possiamo affermare che nella “parlata” è particolarmente somigliante all’amato e apprezzato chef. Insomma una ‘performance’ da “DIESCIIIIII”, come sempre Alessandro Borghese afferma in una delle sue celebri esternazioni.

Noi ora abbiamo bisogno di un programma con le imitazioni di @fabfazio e @daviddamiano99 😄 #CTCF pic.twitter.com/MfQzAsCNPI — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 6, 2024

Poco dopo sono tutti scoppiati in una grassa risata per il simpatico siparietto che Damiano David ci ha regalato a Che Tempo Che Fa con la complicità di Fabio Fazio. Il filmato peraltro è diventato virale e sarà curioso vedere se Alessandro Borghese commenterà questa geniale parodia!