Damiano David sbotta sui social dopo i gossip sul suo conto

1 Lo sfogo di Damiano David

Nelle ultime ore a finire al centro del gossip e del pettegolezzo è stato Damiano David. Secondo Dagospia infatti il leader dei Maneskin sarebbe in crisi con la sua fidanzata Giorgia Soleri. Come è noto i due, che solo da qualche mese sono usciti ufficialmente allo scoperto, hanno una relazione stabile da quasi 5 anni. Tuttavia secondo il noto portale pare che nell’ultimo periodo le cose tra il cantante e l’influencer non stiano funzionando. Questo quanto si legge in merito:

“Nonostante abbiano appena preso casa insieme, negli ambienti discografici gira voce che ci sia aria di crisi tra Damiano David, leader dei Maneskin, e la compagna Giorgia Soleri. Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo”.

Naturalmente il pettegolezzo ha fatto il giro del web in poche ore e in molti si sono chiesti cose stia accadendo. Adesso però a intervenire è lo stesso Damiano David, che sui social ha fatto un duro sfogo. Non è chiaro se il cantante si stia riferendo alle voci di presunta crisi con Giorgia Soleri, tuttavia il leader dei Maneskin ha letteralmente sbottato a seguito dei gossip sul suo conto. Queste le parole di Damiano:

“Mi sono davvero stancato negli ultimi giorni, voi persone state decisamente parlando troppo. Sono un essere umano, non un dannato giocattolo”.

I got very sick the last few days, you people are definetly talking too much. I’m a human not a freaking toy. — Damiano David (@daviddamiano99) January 14, 2022

Che dunque Damiano David abbia voluto smentire le dicerie sul suo conto? Nel mentre i Maneskin in queste settimane si preparano ad affrontare gli impegni dei prossimi mesi. La band infatti dovrà sostenere un lungo tour europeo, e in più si esibirà al famosissimo festival musicale Coachella. In molti nel mentre hanno anche ipotizzato che gli ex volti di X Factor tornassero a Sanremo come ospiti. Proprio in merito a dire la sua è stato Amadeus. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.