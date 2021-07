Le scuse di Damiano David

Nelle ultime ore Damiano David, il leader dei Maneskin, si è ritrovato al centro di una bufera e ha dovuto chiedere scusa al suo pubblico tramite un messaggio su Twitter. Lo ha fatto scrivendolo in inglese, questo perché durante un concerto ha fatto una cover di una canzone di Kanye West. Il titolo del brano è Blackskinhead. Ma perché i fan hanno avuto da ridire scatenando una vera e propria polemica? Andiamo a scoprirlo.

In pratica in un verso della canzone si può leggere: “Stop all that coon s**t (Black)“. Se si va a cercare il significato sul sito Genius scopriamo il vero significato della frase. A quanto pare il termine “coon” sarebbe uno slang antiquato utilizzato dagli Stati del Sud per descrivere una persona nera che si comportava in maniera sciocca. Insomma, un termine offensivo che oggi non è più accettabile. Secondo quanto ha scritto il Damiano David, lui non sapeva cosa volesse dire tale parola. Andiamo a leggere, quindi, cos’ha scritto. Ecco la traduzione.

Ho appena visto cos’è successo e voglio scusarmi profondamente per l’offesa che ho cantato nella canzone di Kanye qualche mese fa. Ho cambiato il resto del testo perché non volevo risultate offensivo. Non sapevo il significato di questa parola e non avrei mai detto qualcosa del genere intenzionalmente. So che ciò che ho fatto è sbagliato e mi voglio scusare con tutti voi. Avrei dovuto informarmi meglio su ciò che stavo cantando. Grazie per avermi fatto notare lo sbaglio. Ci scusiamo se abbiamo ferito o mancato di rispetto a qualcuno. Questa sarà una lezione per il futuro e faremo il nostro meglio per istruirci.

Insomma, Damiano David ha ammesso l’errore e la sua poca attenzione. Sicuramente i fan lo perdoneranno per questo scivolone inaspettato. Siamo sicuri che un evento del genere, da parte sua e della band, non capiterà mai più. Continuate a seguirci per tante altre news.