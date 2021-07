1 Il nuovo record dell’Italia

Sono stati mesi importanti e pieni di successo gli ultimi per l’Italia, che ha saputo eccellere sia nella musica, grazie a Laura Pausini e ai Maneskin, che nel calcio, grazie agli Azzurri. Come ben sappiamo infatti lo scorso 28 febbraio la nostra cantante più famosa al mondo ha portato a casa un Golden Globe, vincendo nella categoria Miglior Canzone Originale con Io Sì (Seen). Il brano, ormai conosciuto in tutto il mondo, fa parte della colonna sonora del film Netflix La Vita Davanti A Sé, con protagonista la straordinaria Sophia Loren. La canzone per di più ha anche ricevuto una nomination agli Oscar 2021, e ha anche vinto, tra le altre cose, un Nastro d’Argento.

Successivamente lo scorso 22 maggio l’Italia ha trionfato all’Euovision Song Contest 2021 dopo più di 30 anni, grazie alla band di Damiano David. Da quel momento il gruppo ha ottenuto un successo pazzesco, finendo al centro dell’attenzione mondiale. Le canzoni degli ex volti di X Factor hanno così scalato le classifiche non solo europee, ma anche quelle americane, superando artisti del calibro di Olivia Rodrigo (nome del momento), Justin Bieber e anche Taylor Swift.

Infine alcune ore fa il nostro paese ha vinto gli Europei 2020, battendo l’Inghilterra dopo un’intensa e mozzafiato finale. Grazie dunque a Laura Pausini, ai Maneskin e agli Azzurri, l’Italia infrange un nuovo record, diventando il primo paese a vincere questi tre importanti premi nello stesso anno!

Grande orgoglio dunque per il nostro paese, che in queste ore sta festeggiando in ogni modo possibile dopo la vittoria degli Europei.